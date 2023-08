Gleichzeitig habe das Statistische Bundesamt die Werte für das vierte Quartal 2022 sowie für das erste Vierteljahr 2023 nach oben revidiert, wodurch die Jahresrate 2023 um 0,2 Prozentpunkte steige. Zwischen April und Juni habe die Wirtschaft nur stagniert. Trotz der niedrigeren, aber weiterhin positiven Werte für das laufende Halbjahr könne damit die Prognose für 2023 mit kalenderbereinigt -0,1% unverändert bleiben. Allerdings sinke durch die Anpassungen die Wachstumsprognose für 2024 auf 1,3% (vorher: 1,5%). Zu berücksichtigen sei, dass die statistischen Ergebnisse aktuell sehr revisionsanfällig seien. Prognosen seien damit noch unsicherer geworden.



Italiens Wirtschaft sei nach ersten Meldungen der Statistikbehörde ISTAT im zweiten Quartal unerwartet um 0,3% gegenüber Vorquartal geschrumpft. Der Außenhandel habe nichts zum Wachstum beigetragen. Der Konsum dürfte schwach ausgefallen sein. Die Industrie leide stärker als in Deutschland. Schwierigkeiten gebe es zudem bei der Verausgabung der Brüsseler Finanzmittel. Auch wenn sich die Verbrauchsausgaben mit dem Rückgang der Inflation im zweiten Halbjahr erholen dürften, würden die Analysten ihre Prognose für dieses Jahr auf 1,0% (1,4%) und für 2024 auf 1,4% (1,7%) senken.



Das zweite Quartal sei in den großen Ländern der Eurozone sehr unterschiedlich ausgefallen. Frankreichs Wirtschaft habe deutlich um 0,5% gegenüber den drei Monaten zuvor expandiert. Das Wachstum sei allerdings nur vom Außenhandel gekommen, u.a. durch die Auslieferung eines Kreuzfahrtschiffes und anderer Großaufträge. Der Konsum sei rückläufig und die Investitionen schwach gewesen. Die Zahlen würden also auf den ersten Blick günstiger aussehen als sie seien. Eine Prognoseänderung würden die Analysten nicht vornehmen. Spanien habe mit 0,4% wie erwartet expandiert, u.a. durch sehr lebhafte private Konsumausgaben sowie lebhafte Bau- und Fahrzeuginvestitionen. Hier bestehe ebenfalls kein Änderungsbedarf.



Auch aufgrund von sehr guten Ergebnissen kleinerer Länder sei die gesamte Eurozone im zweiten Vierteljahr um 0,3% gewachsen. Die Analysten könnten ihre Jahresprognose für 2023 von 0,7% deswegen beibehalten. Für 2024 würden sie sie leicht auf 1,4% (vorher: 1,5%) senken. (04.08.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im zweiten Quartal haben Deutschland und Italien enttäuscht, während Frankreich und Spanien deutlich gewachsen sind, so die Analysten der Helaba.Die Perspektiven für die deutsche Wirtschaft hätten sich zuletzt verschlechtert. So sei das ifo Geschäftsklima drei Mal in Folge gesunken, nach einer Faustregel Signal einer Trendwende zum Schlechteren. Die Befragung der Einkaufsmanager zeige eine Rezession im Verarbeitenden Gewerbe, während die Dienstleister nur noch leicht expandieren würden. Der Mittelwert aus beiden Werten sei unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Es liege also nahe, für das zweite Halbjahr weniger optimistisch zu sein.