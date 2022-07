Das deutsche Bruttoinlandsprodukt habe im zweiten Quartal stagniert. Jedoch sei das erste Quartal deutlich von 0,2% auf 0,8% hochgenommen worden. Die deutsche Wirtschaft stehe nun am Rande der Rezession. Sollte es zu Gasrationierungen kommen, dürfte diese sogar heftig ausfallen. In dieser Gemengelage würden die Analysten ihre Deutschlandprognose in ihrem Basisszenario ohne vollständigen und dauerhaften Gas-Stopp für 2022 auf kalenderbereinigt 1,5% (1,7%) und für 2023 deutlich auf 0,4% (1,7%) senken. Das Bruttoinlandsprodukt werde um die Jahreswende voraussichtlich leicht sinken. Erst im Frühjahr 2023 dürfte die deutsche Wirtschaft wieder zu einem moderaten Wachstum zurückkehren.



Im Oktober werde eine Gas-Umlage eingeführt, die die Wohnkosten in den Folgemonaten deutlich erhöhe. In der Jahresrate wirke sich dies besonders stark 2023 aus. Zudem würden die Vorproduktpreise zeigen, dass noch einiges in der Inflationspipeline sei. Die Analysten würden deswegen ihre Prognose für 2022 auf 7,4% (6,9%) und für 2023 deutlich auf 5% (3,8%) erhöhen.



Auch die anderen europäischen Länder würden unter den genannten Problemen leiden. Jedoch sinke die Abhängigkeit von russischem Gas, je weiter man nach Westen komme. Frankreichs Wirtschaft habe sich im zweiten Quartal mit einem Wachstum von 0,5% gegenüber dem Vorquartal viel besser entwickelt als Deutschland. Spanien sei sogar um 1,1% expandiert. Während sich die französischen Konsumenten zurückgehalten hätten, hätten die Spanier ihre Konsumausgaben gesteigert. Zusätzlich habe das iberische Land vom Hilfsprogramm "NextGenerationEU" profitiert, die Investitionen hätten zugelegt. Italien sei mit 1% fast ebenso dynamisch gewachsen.



Auch im Währungsraum würden die hohen Preise für Gas und Strom negativ wirken. Die Inflationsrate sei in der Eurozone auf 8,9% gestiegen und bremse damit den Konsum. Eine schwächelnde deutsche Wirtschaft belaste aufgrund ihrer Bedeutung zusätzlich den Außenhandel. Die Tourismusausgaben dürften an Fahrt verlieren.



Die Analysten hätten aus diesen Gründen die Inflationsraten der einzelnen Länder erhöht und die Wachstumsprognosen für 2023 gesenkt. Für die gesamte Eurozone würden sie nun einen Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindex von 7,6% (6,9%) in diesem und 4,4% (3,4%) im nächsten Jahr erwarten. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte 2022 um 3,0% (2,7%) und 2023 um 1,1% (1,7%) zulegen. (29.07.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Perspektiven für die deutsche Wirtschaft haben sich in den vergangenen Wochen weiter eingetrübt, so die Analysten der Helaba.Über die Gaspipeline Nord Stream 1 kämen nur noch 20% der maximalen Menge. Infolgedessen seien die sehr hohen Gaspreise nochmals gestiegen. Bereits jetzt müssten die privaten Haushalte schätzungsweise rund 65% mehr zahlen als im Vorjahr. In den nächsten Monaten würden die Anhebungen noch stärker ausfallen. Bei Strom seien die Verbraucherpreise bislang "nur" halb so stark gestiegen. Auch hier sei das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Im Juli habe die Inflationsrate erneut bei 7,5% gelegen. Die Verbraucher seien massiv verunsichert und würden sich mit Käufen zurückhalten. Dies habe der GfK Konsumklimaindex für August mit einem neuen Allzeittief eindrücklich gezeigt.Die Industrie verfüge zwar noch über einen hohen Auftragsbestand. Gleichwohl dürften die Energiepreissteigerungen und die Angst vor Gasengpässen die Zurückhaltung bei Investitionen verstärken. Die im ifo Geschäftsklima abgefragten Erwartungen hätten sich deutlich verschlechtert. Die Lieferkettenprobleme seien alles andere als gelöst. Das Exportklima sei getrübt, auch weil der wichtige bislang dynamisch expandierende US-Markt in einer technischen Rezession stecke. Impulse kämen dagegen von den staatlichen Konsumausgaben und öffentlichen Transfers, z.B. für die hohe Zahl ukrainischer Flüchtlinge in Deutschland. Auch würden die Rüstungsausgaben deutlich steigen. Ein weiteres öffentliches Hilfsprogramm für die privaten Haushalte sei zu erwarten.