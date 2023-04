Bonn (www.aktiencheck.de) - Diese Woche ist vollgepackt mit Wirtschaftsdaten aus der Eurozone, allen voran der ifo-Index am Montag, Verbrauchervertrauensindices am Mittwoch und Donnerstag und die Daten zum BIP für das erste Quartal sowie die Verbraucherpreisinflation für April am Freitag, so die Analysten von Postbank Research.Das BIP der Eurozone sei in Q4 leicht negativ gewesen, belastet durch negative Beiträge aus Deutschland und Italien. Obwohl die Einkaufsmanagerindices auf eine anhaltende Schwäche in den Industriesektoren dieser beiden Länder hindeuten würden, hätten sich die Stimmungsindikatoren insgesamt verbessert und würden damit rechnen lassen, dass ein negativer Wert für das BIP-Wachstum im ersten Quartal diesmal vermieden werden könnte.Im Falle eines positiven BIP-Wachstums würde sich der Spielraum der EZB für ihre Zinsentscheidung am 4. Mai vergrößern. (Ausgabe vom 24.04.2023) (25.04.2023/ac/a/m)