Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft der Eurozone ist in eine Phase der Stagnation eingetreten, so die Analysten von Postbank Research.



Neben der nach wie vor hohen Inflation, die das Realeinkommen der Haushalte belaste, leide die Wirtschaft auch unter einer Schwäche des Verarbeitenden Gewerbes. Neue Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in der Eurozone dürften Aufschluss über die Lage der Verbraucher geben. Im April seien die Umsätze im Jahresvergleich um 2,6% gesunken. Darüber hinaus würden Daten für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland erwartet. Zwar handle es sich hierbei nur um nationale Daten, doch mache das Verarbeitende Gewerbe rund 20% der Bruttowertschöpfung Deutschlands aus, so dass das Land auch als industrielles Herz Europas gelte (der EU-Durchschnitt liege bei 16%). Die Auftragseingänge, die im April um 9,9% gegenüber dem Vorjahr eingebrochen seien, würden am Donnerstag erwartet. Am Freitag würden dann die Daten zur Industrieproduktion folgen, die sich im April von dem starken Rückgang im März (-2,1% ggü. Vm.) erholt habe.



Nach dem enttäuschenden Jahresauftakt bleibe abzuwarten, ob die Talsohle in der europäischen Industrie (wie von Analysten erwartet) erreicht sei. (Ausgabe vom 03.07.2023) (04.07.2023/ac/a/m)





