Bonn (www.aktiencheck.de) - Heute werden die endgültigen Einkuafsmanagerindices (EMI) für den Dienstleistungssektor und den Gesamtmarkt in der Eurozone veröffentlicht, nachdem die vorläufigen Zahlen darauf hindeuteten, dass sich der allgemeine Konjunkturrückgang im Januar leicht abgeschwächt hat und der Gesamtindex von 47,6 im Dezember auf 47,9 gestiegen ist, so die Analysten von Postbank Research.Heute werden wir auch sehen, wie sich die Erzeugerpreise der Eurozone im Dezember entwickelt haben, nachdem sie im November zum ersten Mal seit vier Monaten gesunken waren (-0,3%), so die Analysten von Postbank Research. Die Einzelhandelsumsätze der Eurozone für Dezember würden am Dienstag veröffentlicht (im November seien sie um 0,3% gefallen - der stärkste Rückgang des Einzelhandelsvolumens ggü. Vm. seit August). Außerdem würden die Analysten die Veröffentlichung von Daten aus Deutschland, darunter die Auftragseingänge für Dezember am Mittwoch, die Zahlen zur Industrieproduktion am Donnerstag und die endgültigen Werte zur Verbraucherpreisinflation für Januar am Freitag erwarten.Fazit: Die Daten würden darauf hindeuten, dass die Konjunkturschwäche in der Eurozone länger dauern könnte als von vielen Marktteilnehmern erwartet, wobei die anhaltenden Spannungen am Roten Meer zu neuem Preisdruck führen könnten. (05.02.2024/ac/a/m)