Da die Zinsen vermutlich weiter angehoben würden, würden die Experten auf der Rentenseite weiterhin eine kurze Duration bevorzugen. Die Zeit, die Laufzeiten in den Anleiheportfolios zu verlängern, um von Kurssteigerungen bei wieder fallenden Zinsen zu profitieren, sei aus ihrer Sicht noch nicht gekommen. Eine selektive Erhöhung des Kreditrisikos im Investment-Grade-Bereich scheine dagegen bald opportun.



Aktien in Europa und den Schwellenländern würden derzeit wieder nahe ihren langfristigen Durchschnittsniveaus gehandelt, wenn man Kurs-/ Buchverhältnisse und andere Bewertungskennzahlen betrachte. US-Aktien hingegen würden trotz der Kursrückgänge weiterhin oberhalb ihrer durchschnittlichen, historischen Bewertungsniveaus notieren. Die höhere Bewertung von US-Aktien, der starke US-Dollar und fallende Gewinnmargen in den USA würden derzeit eher für Aktien in der Eurozone als für Aktien in den USA sprechen. Eine weitere Erhöhung der Aktienquote würden die Experten aktuell noch für verfrüht halten. In der Vergangenheit habe es sich ausgezahlt, die Aktienquote erst einige Monate vor dem Ende einer Rezession deutlich anzuheben.



Die Experten würden derzeit eine Rezession mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% in der Eurozone und mit 60% in den USA erwarten. Sie würden weiterhin davon ausgehen, dass die Rezession in der Eurozone und in Deutschland im nächsten Jahr mild ausfallen werde. (21.11.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wir erwarten aufgrund der hohen Inflationsraten weitere Zinserhöhungen in den USA und in Europa, so Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE.In den USA sei die Geldpolitik nach den letzten Leitzinserhöhungen bereits restriktiv. In der Eurozone sei die Geldpolitik hingegen weiterhin zu expansiv, da die Leitzinsen noch nicht deutlich über den nominalen "neutralen Zinssatz" in der Eurozone angehoben worden seien.