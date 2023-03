Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Frankreich hatte früher als andere Länder versucht, mit Preisbremsen für Energie die Inflation zu zähmen. Dies gelang, so die Analysten der Helaba.



Die mittlerweile sinkenden Energiepreise würden sich nun allerdings weniger deutlich in der Gegenrichtung auswirken. Im Februar habe die harmonisierte Rate mit 7,2% sogar einen neuen Höchstwert erreicht. Die Kernrate sei auf 4,5% gestiegen. Das Auslaufen des Tankrabatts zum Jahreswechsel und Anpassungen beim Gaspreis hätten die Inflation getrieben. Lebensmittel seien im Februar um fast 13% teurer geworden, der bisherige Spitzenwert. Die Analysten der Helaba erhöhen deswegen ihre Prognose für die französischen Verbraucherpreise 2023 auf 5,5% (bisher: 4,8%). Auch Spanien und Österreich dürften mit 4,3% (bisher: 3,7%) bzw. 7,3% (6,5%) stärkere Preissteigerungen aufweisen. Der Wert für Deutschland von 6% ändere sich nicht. Dies bedeute, dass die Analystenprognose für die Eurozone auf 6,3% (vorher: 6,0%) angepasst werde.



Bereits vor der Pleite der Silikon Valley Bank habe angenommen werden müssen, dass die ZEW-Erwartungen für März deutlich herunterkommen würden. So sei der sentix, der häufig eine gute Indikation liefere, gesunken. Auch seien die ZEW-Erwartungen zuletzt stärker gestiegen als dieser. Die Bankenprobleme in den USA und in der Schweiz dürften den Pessimismus der Finanzanalysten noch verstärken, auch wenn eine systemische Krise nicht zu erwarten sei. Die deutlich gesunkenen Aktienkurse würden den Grad der Verunsicherung zeigen. Die Einkaufsmanagerindices für Deutschland und die Eurozone sollten von dieser Entwicklung weniger betroffen sein und stabil ausfallen. (17.03.2023/ac/a/m)