Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Unternehmensberichtssaison für Q3 nähert sich dem Ende, so die Analysten von Postbank Research.



Die Gewinne der Unternehmen des STOXX Europe 600 Index (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) ordentlich ausgefallen. Die aggregierte Wachstumsrate habe bei 32% ggü. Vj. gelegen, was eine positive Überraschung von 5% gegenüber den Werten zur Saisonmitte darstelle. Bislang hätten 60% der Unternehmen den Konsens übertroffen. Von allen Sektoren hätten die Gewinne von Industrie-, Basiskonsumgüter- und Technologieunternehmen am stärksten positiv überrascht. Trotz der soliden Berichtssaison würden die Analysten in Bezug auf künftige Gewinne aber vorsichtig. Grundstoffe, Technologie und Gesundheitswesen hätten die größten Abstriche bei den zukünftigen Gewinnen hinnehmen müssen, während Finanzwerte, Versorger, Basiskonsumgüter und Energie nach oben korrigiert worden seien. Die Analysten von Postbank Research würden jedoch davon ausgehen, dass sich die Herabstufungen der Gewinnschätzungen in einem langsameren Tempo fortsetzen würden, da sich der Konsens bereits dem Wachstumsziel von Postbank Research von 0% für die nächsten zwölf Monate nähere. Trotz der Herabstufungen hätten sich die europäischen Aktien im vierten Quartal 2022 unbeeindruckt entwickelt. Weitere Anzeichen für einen Höhepunkt der Inflation und die Wiedereröffnung in China könnten die Rally bis zum Jahresende beflügeln.



Fazit: Zunehmende Skepsis hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Gewinnmargen nahe Rekordniveau. (05.12.2022/ac/a/m)



