Darüber hinaus dürften die am Mittwoch veröffentlichten ersten Schätzungen des Verbrauchervertrauens in der Eurozone für Februar, das im Januar überraschend auf 16,1 gesunken sei, Aufschluss über die Einschätzung der Verbraucher zu ihrer finanziellen Situation geben.



Nachdem die Bautätigkeit in der Eurozone im November den stärksten Rückgang seit Februar 2021 verzeichnet habe (-2,2% ggü. Vj.), werde die Veröffentlichung der Bauproduktion in der Eurozone für Dezember am Dienstag mit Spannung erwartet. Zu guter Letzt würden am Donnerstag die endgültigen Verbraucherpreisindices der Eurozone für Januar und am Freitag die deutschen ifo-Konjunkturerwartungen für Februar veröffentlicht.



Die Frühindikatoren in der Eurozone würden Anzeichen für eine Bodenbildung zeigen, aber das wirtschaftliche Gesamtbild bleibe düster. (19.02.2024/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die vorläufigen HCOB Einkaufsmanagerindices für Februar am Donnerstag werden in der Eurozone wahrscheinlich die wichtigste Datenveröffentlichung dieser Woche sein, so die Analysten von Postbank Research.Obwohl der Gesamtwert im Januar mit 47,9 ein Sechsmonatshoch erreicht habe, befinde er sich seit Juni 2023 im kontraktiven Bereich. Der Aufschwung im Januar sei vom Verarbeitenden Gewerbe getragen worden, da der entsprechende EMI - der nun seit Juli 2022 unter der Marke von 50 liege - mit 46,6 den höchsten Stand seit zehn Monaten erreicht habe, während der EMI für den Dienstleistungssektor auf ein 3-Monats-Tief von 48,4 gesunken sei.