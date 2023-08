Bonn (www.aktiencheck.de) - Im Laufe der Woche werden eine Reihe von Vertrauensindikatoren und Fundamentaldaten veröffentlicht, und am Freitag werden wir die aktualisierten makroökonomischen Prognosen der EU-Kommission erhalten, so die Analysten von Postbank Research.Der IWF habe vor kurzem eine Prognose für das BIP-Wachstum in Deutschland von -0,3% (2023) veröffentlicht, das schwächste erwartete Wachstum unter den G7-Ländern. Es werde interessant sein, ob die EU-Kommission diese Einschätzung für die deutsche Wirtschaft teile.Fazit: Eine Abschwächung vieler EU-Wirtschaftsindikatoren könnte mit niedrigeren Wachstumsprognosen der EU-Kommission für 2023 und 2024 einhergehen. (Ausgabe vom 28.08.2023) (29.08.2023/ac/a/m)