Bonn (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch werden die Ergebnisse der März Umfrage der Europäischen Kommission zur wirtschaftlichen Einschätzung der Eurozone veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.



Der Gesamtindikator sei im Februar hinter den Erwartungen zurückgebliebem und von 96,1 Punkten im Januar auf 95,4 Punkte gesunken. Das Vertrauen im Verarbeitenden Gewerbe und Dienstleistungssektor, im Einzelhandel und Bau habe sich verschlechtert, während sich das Verbrauchervertrauen leicht verbessert habe. Darüber hinaus werde morgen das GfK-Konsumklima in Deutschland veröffentlicht, das von einem 11-Monats Tief im Februar (-29,6) auf -29,0 gestiegen sei. Die Einzelhandelsumsätze und Arbeitslosenzahlen für Deutschland würden am Mittwoch bzw. Donnerstag veröffentlicht. Die deutschen Einzelhandelsumsätze seien im Januar um 0,4% ggü. Vormonat gesunken (gegenüber einem erwarteten Anstieg um 0,5%) und seien damit im dritten Monat in Folge rückläufig gewesen, während die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im Februar bei 5,9% verharrt habe. Darüber hinaus erwarten wir diese Woche vorläufige VPI- und PPI-Zahlen für März aus Frankreich, Italien und Spanien, die uns einen Hinweis darauf geben könnten, wo die entsprechenden Gesamtwerte für die Eurozone landen könnten, so die Analysten von Postbank Research.



Die Marktteilnehmer dürften auf weitere Anzeichen für eine Stabilisierung/Erholung der wirtschaftlichen Stimmung in der Eurozone warten. (25.03.2024/ac/a/m)