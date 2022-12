Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Marktkommentar von XTB:- Annualisierte BIP-Veränderung: 2,3% gegenüber 2,1% Prognose und 2,1% zuvor- Vierteljährliche BIP-Veränderung: 0,3% gegenüber 0,2% Prognose und 0,2% zuvor- Die vierteljährliche Beschäftigung stieg um 0,3% gegenüber 0,2% zuvorDie Europäische Zentralbank habe erklärt, dass die Verbraucher in der Eurozone in den nächsten drei Jahren eine Inflation von nahezu 3% erleben würden. Im Gegensatz dazu werde die Inflation in den nächsten 12 Monaten den jüngsten Schätzungen zufolge 5,4% betragen.Das Hauptwährungspaar EUR/USD habe gemischt auf die Daten reagiert, obwohl der Euro ab den frühen Morgenstunden gegenüber dem US-Dollar zugelegt habe, was man mit möglichen Gewinnmitnahmen von Händlern in Verbindung bringen könne. (07.12.2022/ac/a/m)