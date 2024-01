Der Abbau von Lagerbeständen scheine nicht nachzulassen. Die Einkaufsbestände würden immer schneller schrumpfen und bereits den elften Monat in Folge die Rate des Vormonats übertreffen. Der entscheidende Wendepunkt im Lagerzyklus sei ein Schlüsselfaktor für die Einleitung einer Erholung. Unsere Projektion sieht diesen Wendepunkt in der ersten Hälfte des Jahres 2024, obwohl die aktuellen Indikatoren diese Erwartung noch nicht unterstützen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Angesichts der Tatsache, dass die Weihnachtszeit in Europa in vollem Gange gewesen sei, würden bei vielen Leserinnen und Lesern positive Nachrichten willkommen sein. Und tatsächlich würden sich mehr Unternehmen als im Vormonat optimistisch über ihre Produktion in zwölf Monaten äußern. Dieser Optimismus könnte der Erwartung eines möglichen Rückgangs der Zinssätze geschuldet sein, was für das Verarbeitende Gewerbe, das bekanntlich kapital- und schuldenintensiv sei, ein wichtiges Thema sei. Ein weiterer Faktor, der zu den hoffnungsvollen Aussichten der Unternehmen beigetragen haben könnte, seien die niedrigeren Energiepreise.



Die Rangliste der vier führenden Volkswirtschaften der Eurozone nach Leistung des Verarbeitenden Gewerbes im Dezember sei nicht sehr erfreulich. Am wenigsten unerfreulich sei Spanien gewesen - hier signalisiere der PMI einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität, der weniger ausgeprägt sei als in Italien, dessen Industrie wiederum langsamer schrumpfe als die Deutschlands. Frankreich trage die rote Laterne. (02.01.2024/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Einbruch im Verarbeitenden Gewerbe der Eurozone hat sich laut HCOB PMI im Dezember praktisch ungebremst fortgesetzt, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Dies deute auf einen anhaltenden Rückgang sowohl der Aktivität als auch der Nachfrage nach Industriegütern hin. Die schleppende Entwicklung der Auftragseingänge, die fast so stark wie im Vormonat zurückgegangen seien, spiegele die gedämpfte Stimmung wider. Unser Nowcast-Modell stimmt mit diesem pessimistischen Trend überein und deutet stark auf eine Schrumpfung des BIP im vierten Quartal hin, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Wenn sich dies bewahrheite, zeichne es ein unerfreuliches Bild für die Eurozone und würde bedeuten, dass die Währungsunion im dritten Quartal in eine Rezession eingetreten sei.