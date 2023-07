Hamburg (www.aktiencheck.de) - In der Eurozone hat sich die Lage deutlich eingetrübt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.



Trotz der offiziell bestätigten Rezession - das BIP sei in Q4 2022 und Q1 2023 gefallen - habe die Aktivität im Dienstleistungssektor in den ersten Monaten des Jahres von einem niedrigen Niveau aus zugenommen und im Verarbeitenden Gewerbe seien die Unternehmen dabei gewesen, ihre hohen Auftragsbestände weiter abzuarbeiten. Selbst die Baukonjunktur, die schon seit geraumer Zeit schwächele, habe im ersten Quartal ein kleines Zwischenhoch erfahren, bedingt durch milde Witterung. Jetzt aber würden alle Sektoren nach unten deuten. Im Bausektor könne man gesichert von einer Fortsetzung der Rezession sprechen, die bereits im vergangenen Jahr eingesetzt habe.



Im Verarbeitenden Gewerbe dürfte sich der Abschwung, der im ersten Quartal eingesetzt habe, fortgesetzt haben. Der dort zu beobachtende Lagerzyklus sei im vollen Gange und werde vermutlich erst Ende des Jahres zu einem Ende kommen. Dem Dienstleistungssektor gehe nach einigen Monaten der Erholung offensichtlich schon wieder die Puste aus, wenngleich hier in den meisten Ländern der Eurozone noch Wachstum zu beobachten sei. Im Ergebnis sei der HCOB Composite PMI das ersten Mal in diesem Jahr unter die Marke von 50 gefallen und signalisiere ein schwieriges zweites Halbjahr. (07.07.2023/ac/a/m)





