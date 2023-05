Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die gestern veröffentlichten Arbeitsmarktdaten für März haben sich äußerst robust gezeigt, so die Experten von BNY Mellon Investment Management.Dienstleistungen seien nach wie vor der hauptsächliche Inflationstreiber. Hier gebe es noch keine Anzeichen für einen Höchststand. Umfragen würden weiterhin eine starke Nachfrage nach Arbeitskräften zeigen und darauf schließen lassen, dass die Arbeitslosenquote in den nächsten Monaten niedrig bleiben oder weiter sinken werde. Die Falken unter den EZB-Mitgliedern dürften dies als Rechtfertigung für mehr und stärkere Zinserhöhungen heranziehen, als derzeit vom Markt erwartet werde.Aus Sicht der Experten sei die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft - und des Arbeitsmarktes - nur vorübergehend. Die Experten würden davon ausgehen, dass sich die geldpolitische Straffung und allgemeine Verschärfung der Finanzierungskonditionen im ersten Halbjahr 2023 verzögert in den Konjunkturdaten bemerkbar machen würden. Das spiegele auch die gerade veröffentlichte EZB-Umfrage zur Kreditvergabe wider. Aktuell befinde sich die Arbeitslosenquote fast auf einem Tiefstand. Aber in der zweiten Jahreshälfte werde sich wahrscheinlich das Umfeld eintrüben und die Lohninflation allmählich zurückgehen. (04.05.2023/ac/a/m)