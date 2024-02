Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung bei den europäischen Unternehmen hat sich verbessert, so die Analysten der DekaBank.In Deutschland und Frankreich seien die Gesamtindices getrennte Wege gegangen. Der französische Gesamtindex sei auf den höchsten Stand seit mehr als neun Monaten geklettert, während er Deutschland gefallen sei. Für die mit den vorläufigen Daten noch nicht gemeldeten Länder, insbesondere Italien und Spanien, sei bei den Dienstleistern und in der Industrie mit Anstiegen zu rechnen.Der Einkaufsmanagerindex deute für Euroland eine Wirtschaftsentwicklung im Stagnationsbereich für das erste Quartal an. Die Stimmung werde zwar langsam besser, aber noch hätten die restriktive Geldpolitik und der schwache Welthandel die Oberhand für die europäische Konjunktur. (22.02.2024/ac/a/m)