Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung bei den europäischen Unternehmen hat sich verschlechtert, so die Analysten der DekaBank.In Deutschland und Frankreich hätten sich die Gesamtindizes ebenfalls verschlechtert. Der französische Gesamtindex sei sogar auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren gefallen. Für die mit den vorläufigen Daten noch nicht gemeldeten Länder, insbesondere Italien und Spanien, sei bei den Dienstleistern mit Anstiegen zu rechnen, und in der Industrie sei ein leichter Rückgang zu erwarten.Der Einkaufsmanagerindex deute auf eine leichte Schrumpfung der Wirtschaft in Euroland im vierten Quartal 2023 hin. Die restriktive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank zeige nach und nach ihre Wirkung. Daneben bleibe der gedämpfte Welthandel eine Belastung für die europäische Konjunktur. (15.12.2023/ac/a/m)