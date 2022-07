Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung bei den europäischen Unternehmen hat sich weiter verschlechtert, so die Analysten der DekaBank.In Deutschland und Frankreich hätten sich die Gesamtindices ebenfalls verschlechtert. Für die mit den vorläufigen Daten noch nicht gemeldeten Länder, insbesondere Italien und Spanien, würden sich bei den Dienstleistern und in der Industrie ebenfalls merkliche Rückgänge andeuten.Die gesamtwirtschaftliche Aktivität in Euroland sei vermutlich im zweiten Quartal in den Stagnationsbereich gefallen und die Einkaufsmanagerindices zum Auftakt des dritten Quartals würden vor dem Hintergrund der bestehenden Probleme sogar eher auf eine Verschlechterung hindeuten. (24.07.2022/ac/a/m)