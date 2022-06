Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung bei den europäischen Unternehmen hat sich weiter eingetrübt, so die Analysten der DekaBank.In Deutschland und Frankreich hätten sich die Gesamtindizes ebenfalls verschlechtert. Für die mit den vorläufigen Daten noch nicht gemeldeten Länder, insbesondere Italien und Spanien, würden sich bei den Dienstleistern und in der Industrie merkliche Rückgänge andeuten.Die Konjunkturdynamik in Euroland aus dem ersten Quartal sei nicht zu halten. Es sei mit einer spürbaren Abkühlung zu rechnen. Darauf würden die Einkaufsmanagerindices hinweisen. Die Störfaktoren für die europäische Wirtschaft würden nicht geringer und manches scheine sogar schlechter zu werden. Dazu würden die Schwierigkeiten bei der Gasversorgung und der Fachkräftemangel gehören. (23.06.2022/ac/a/m)