Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung bei den europäischen Unternehmen hat sich etwas aufgehellt, so die Analysten der DekaBank.In Deutschland und Frankreich hätten sich die Gesamtindices unterschiedlich entwickelt. Während er sich in Deutschland habe verbessern können, sei der französische Gesamtindex auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren gefallen. Für die mit den vorläufigen Daten noch nicht gemeldeten Länder, insbesondere Italien und Spanien, sei bei den Dienstleistern mit leichten Anstiegen zu rechnen, und in der Industrie eine Seitwärtsbewegung zu erwarten.Der Einkaufsmanagerindex deute weiterhin auf eine leichte Schrumpfung der Wirtschaft in Euroland im dritten Quartal 2023 hin. Die europäische Wirtschaft leide nicht zuletzt unter einer Nachfrageschwäche aus dem Ausland und die restriktive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank entfalte langsam ihre belastende Wirkung, nicht nur an den Immobilienmärkten. (22.09.2023/ac/a/m)