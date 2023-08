Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung bei den europäischen Unternehmen hat sich verschlechtert, so die Analysten der DekaBank.In Deutschland und Frankreich hätten sich die Gesamtindizes unterschiedlich entwickelt. Während er in Frankreich unverändert geblieben sei, sei der deutsche Gesamtindex auf den tiefsten Stand seit 39 Monaten gefallen. Für die mit den vorläufigen Daten noch nicht gemeldeten Länder, insbesondere Italien und Spanien, sei bei den Dienstleistern mit Rückgängen zu rechnen, und in der Industrie seien Anstiege zu erwarten.Der Einkaufsmanagerindex deute auf eine leichte Schrumpfung der Wirtschaft in Euroland im dritten Quartal 2023 hin. Im ersten Halbjahr habe die Industrieschwäche noch ausgeglichen werden können. Aber nun würden die Einkaufsmanagerindices darauf hinweisen, dass der Dienstleistungsbereich als wichtiger stabilisierender Faktor zu viel an Kraft eingebüßt habe. Die Unsicherheit für die konjunkturelle Entwicklung bleibe aber hoch. Dazu würden nicht zuletzt der geldpolitische Ausblick und der Zustand der chinesischen Wirtschaft beitragen. (23.08.2023/ac/a/m)