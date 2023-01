Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäische Wirtschaft hat im vierten Quartal 2022 weiter an Schwung verloren, so die Analysten der DekaBank.Die konjunkturelle Entwicklung in Euroland sei unter den vier großen EWU-Ländern im vierten Quartal 2022 ähnlich gewesen. Spitzenreiter sei Spanien mit einer Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Aktivität um 0,2% qoq gewesen. Knapp dahinter folge Frankreich (+0,1% qoq). In Italien (-0,1% qoq) und in Deutschland (-0,2% qoq) sei die Wirtschaftsleistung leicht zurückgegangen.Die Belastungen für die europäische Wirtschaft hätten im zweiten Halbjahr 2022 deutlich zugenommen. Dazu würden u.a. hohe Inflationsraten, die globale Wirtschaftsabschwächung, die Energiekrise, die hohe Unsicherheit und die gestiegenen Finanzierungskosten zählen. Aber angesichts dieser zahlreichen Herausforderungen im vergangenen Jahr könne sich das Ergebnis beim BIP-Wachstum in Euroland für 2022 mit einem Plus von 3,5% mehr als sehen lassen. (31.01.2023/ac/a/m)