An den US-Kapitalmärkten habe es gestern kaum bewegende Themen auf makroökonomischer Ebene gegeben, stattdessen sei mit Spannung auf die Notenbanksitzung geblickt worden. Heute beginne die zweitägige Sitzung der FED, einen Tag später gebe der Offenmarktausschuss seine Entscheidung bekannt. An den Geldmärkten gelte es als nahezu ausgeschlossen, dass es in den USA bereits in dieser Woche zu einer Zinssenkung komme. Es wäre das fünfte Mal in Folge, dass man den Leitzins unverändert auf diesem Niveau belasse. Umso mehr würden die Märkte auf Signale warten, ob die Notenbank bald zur Tat schreiten werde. Die Wahrscheinlichkeit, dass die FED im Juni den Leitzins senke, liege laut CME FedWatch bei knapp 55%. Spannender werde der Ausblick, insbesondere nach den jüngsten negativen Überraschungen bei der Inflationsentwicklung in den USA. Zudem entwickele sich die US-Wirtschaft robuster, was die Notwendigkeit für Zinssenkungen teilweise verringere. Die Standardwerte an der Wall Street hätten ihre moderaten Anfangsgewinne merklich ausgebaut und auch die zunächst deutlich schwächeren Technologiewerte an der NASDAQ hätten schließlich ins Plus gedreht.



Die asiatischen Börsen würden sich am heutigen Mittwoch gemischt zeigen. Die Spanne reiche von einem aktuell leichten Plus bei chinesischen Indices bis zu einem deutlichen Minus beim KOSPI (ISIN: KRD020020008, WKN: A0G899) aus Südkorea. Ein Feiertag in Japan gebe den Märkten Zeit, die bedeutsame geldpolitische Entscheidung der Bank of Japan von gestern zu verdauen. Mit Blick auf den Datenkalender stehe neben dem FED-Meeting das vorläufige Ergebnis des Konsumentenvertrauens in der Eurozone im Fokus.



Der Ölpreis sei am Dienstag auf den höchsten Stand seit Anfang November gestiegen, nachdem Berichte über einen Rückgang der Rohölexporte aus Saudi-Arabien und dem Irak sowie Anzeichen für eine stärkere Nachfrage aus China und den USA bekannt geworden seien. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April habe sich um rund 1% verteuert. Der Goldpreis habe gestern aufgrund des stärkeren US-Dollars eine kleine Pause eingelegt und liege derzeit bei USD 2.157 je Feinunze. Der Bitcoin habe gestern mit über 8% merklich an Wert verloren, was am Markt mit starken Abflüssen aus einem der neuen Bitcoin-Fonds in den USA erklärt worden sei. (20.03.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag zugelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe mit einem Plus von 0,72% am markantesten ansteigen können und liege damit auf Jahressicht wieder knapp in der Gewinnzone. Die Hängepartie des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unter 18.000 Punkten habe sich am Dienstag fortgesetzt. Nach einem schwachen Start habe sich der Leitindex etwas erholt und zuletzt bei 17.987 Punkten mit 0,31% im Plus notiert. Für kurzfristige Unterstützung habe gestern die Veröffentlichung der ZEW-Konjunkturdaten für Deutschland gesorgt. Der Stimmungsindikator für die Konjunkturerwartungen auf Sicht von sechs Monaten sei auf einen Wert von 31,7 gestiegen, nachdem zuvor im Mittel 20,5 erwartet worden seien. Der aktuelle Umfragewert deute auf eine Erholung hin, die bereits im September des vergangenen Jahres eingesetzt habe und sich nun stärker und schneller fortsetzen dürfte als zuvor erwartet. Auch der ZEW-Indikator zur aktuellen Lage deute darauf hin, dass eine Bodenbildung der aktuellen Konjunkturstimmung erreicht sein dürfte, die Umfragewerte seien besser ausgefallen als erwartet - im Vorfeld sei mit einer weiteren Verschlechterung gerechnet worden.