Auch die US-Aktienmärkte hätten sich gestern von den jüngsten Verlusten spürbar erholt. Es hätten sich offensichtlich reichlich Anleger gefunden, die sich nach dem jüngsten Rückschlag auf niedrigerem Niveau hätten eindecken wollen. Besonders stark hätten sich einmal mehr auch jenseits des Atlantiks Technologietitel entwickelt.



Der Dow Jones Industrials (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe erst im späten Handel aufgeholt und mit einem Plus von 0,54% geschlossen, für den marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei es um 0,88% nach oben gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) habe zwischenzeitlich sogar ein Rekordhoch bei 16.997 Punkten erklommen und den Handelstag später immerhin noch 1,47% höher als am Mittwoch bei 16.982,29 Zählern beendet.



Parallel zu den festeren Aktienmärkten hätten sich auch die Notierungen von Öl stabilisieren können. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent liege nun wieder bei knapp USD 79. Der an den letzten Tagen ebenfalls ein wenig unter Druck geratene Goldpreis habe sich auf Werte über USD 2.020 je Feinunze befestigt. Einzig der Bitcoin habe neuerlich Wertverluste hinnehmen müssen und handele derzeit bei rund USD 41.200, also so tief wie seit Anfang/Mitte Dezember nicht mehr.



Asiens Börsen würden sich heute Morgen wieder einmal zweigeteilt präsentieren. Chinas Aktienindices würden durchgehend ein Minus von rund 0,5 bis 1% ausweisen, die wichtigsten Börsenbarometer de facto aller anderen Länder lägen aber in ebenso großem Ausmaß im Plus. Für Europas Leitindices würden die Frühindikationen eine Eröffnung leicht über den Vortagesschlusskursen erwarten lassen. Am Datenkalender stünden für heute Konsumentenstimmungsindikationen für die USA und einzelne Unternehmens-Quartalszahlen, bevor in der kommenden Woche die nächste Lawine an Unternehmensdaten zu erwarten sei. (19.01.2024/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Abwärtsbewegung der Vortage stoppen und am Ende klar im Plus schließen können, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Eurozonen-Leitindex EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) sei um mehr als 1,1% angestiegen, der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) um gut 0,8% und der heimische ATX (ISIN AT0000999982/ WKN 969191) immerhin um rund 0,5%. Stark hätten sich vor allem Reise- und Freizeitwerte präsentiert, aber auch Technologietitel seien gefragt gewesen.