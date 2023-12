Für die US-Wirtschaft sehe er hingegen erste Schwächesignale: Die US-Wirtschaft sei im dritten Quartal um mehr als fünf Prozent annualisiert gewachsen, dennoch glaube Friedrich, dass die größte Volkswirtschaft der Welt nun im vierten Quartal einen deutlichen Wachstumsrückgang gegenüber dem Vorquartal erfahren könnte. So deute beispielsweise die Schnellschätzung der US-amerikanischen Regionalzentralbank Atlanta Fed auf ein schwächeres BIP-Wachstum von annualisierten rund einem Prozent hin.



Trotz der Widerstandsfähigkeit der Schätzung der Atlanta Fed würden die Signale anderer Indikatoren, wie der Chicago Fed National Activity Index und der Conference Board Leading Indicator, eindeutig auf ein noch geringeres BIP-Wachstum hindeuten. Eine klare Tendenz habe sich aus den jüngst veröffentlichten Konjunkturdaten in den USA jedoch nicht ablesen lassen. Während die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung unerwartet deutlich gefallen seien und für die Robustheit des Arbeitsmarktes sprechen würden, hätten die Auftragseingänge für langlebige Güter Mitte November ein insgesamt schwächeres Konjunkturbild gezeigt.



In China dürfte Friedrich zufolge der Immobilienmarkt auf der weiteren Entwicklung lasten: In China falle die Erholung nach der Abkehr von der Null-Covid-Politik Ende 2022 insgesamt schwächer aus als erwartet. Das Wachstum von rund fünf Prozent im Jahr 2023 dürfte sich auf circa vier Prozent im Jahr 2024 weiter abschwächen. Dennoch: Die jüngsten Konjunkturdaten hätten sich zumindest verbessert und würden auf eine gewisse Beschleunigung des BIP-Wachstums im vierten Quartal 2023 hindeuten. Allerdings deute der starke Rückgang der Immobilieninvestitionen mittelfristig auf eine allmähliche Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft hin. (06.12.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Auch wenn die Konjunkturdaten der Eurozone in den zurückliegenden Wochen sehr schwach waren, blickt Tobias Friedrich, Senior Manager Products & Markets bei Santander Asset Management, optimistischer auf das kommende Jahr.Diese Wirtschaftsdaten seien dem dritten Quartal zuzuordnen und würden entsprechend aufzeigen, warum das BIP-Wachstum um 0,1 Prozent zum Vorquartal zurückgegangen sei. Was die Aussichten für das kommende Jahr betreffe, so glaube Friedrich, dass das Wachstum 2024 mit 0,7 Prozent etwas höher ausfallen könnte als in diesem Jahr. Die Hoffnungen würden dabei vor allem auf dem privaten Konsum ruhen; durch einen weiteren Rückgang der Inflationsraten und relativ kräftigen Lohnerhöhungen sollte es wieder zu Reallohnsteigerungen kommen.