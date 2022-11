Zu den mittelfristigen Zielen von REPowerEU würden gehören: Die Ermöglichung von Investitionen und Reformen im Wert von 300 Milliarden Euro; die Förderung der industriellen Dekarbonisierung durch Projekte im Wert von 3 Milliarden Euro im Rahmen des Innovationsfonds; die Verbesserung der Rechtsvorschriften und Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien; Investitionen in ein angepasstes Gas- und Strominfrastrukturnetz; die Erhöhung der Energieeffizienzziele und die Anhebung des europäischen Ziels für erneuerbare Energien für 2030 von 40 auf 45 Prozent.



Die Sanierung der Energieversorgung der Industrie sei ein weiterer wichtiger Schwerpunkt mit Zielen wie Elektrifizierung, Energieeffizienz und Ausbau der erneuerbaren Energien. Die größten Einsparungen könnten die Hersteller von nicht-metallischen Mineralien, Zement, Glas, Chemikalien und Raffinerien erzielen. Schätzungsweise 30 Prozent der EU-Stahlproduktion sollten bis 2030 auf erneuerbaren Wasserstoff umgestellt werden.



Die Finanzierung dieser enormen Ambitionen werde sowohl öffentliche als auch private Investitionen in gewaltigem Ausmaß erfordern. Bis 2027 seien zusätzliche Investitionen in Höhe von 210 Milliarden Euro erforderlich, um die Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland schrittweise einzustellen. Die Recovery and Resilience Facility (RRF) sei das Herzstück der Finanzierung des REPowerEU-Plans. Die Mitgliedstaaten könnten die verbleibenden RRF-Darlehen (derzeit 225 Milliarden Euro) und neue RRF-Zuschüsse nutzen, die durch die Versteigerung von Emissionshandelszertifikaten finanziert würden. Weitere Finanzierungsquellen dürften der Innovationsfonds, nationale Steuermaßnahmen, private Investitionen und die Europäische Investitionsbank sein.



Kürzlich habe die Europäische Investitionsbank die Finanzierung der Erneuerbare Energien-Infrastruktur aufgestockt. Die Darlehensvergabe solle um 60 Prozent bzw. weitere 30 Milliarden Euro über fünf Jahre erhöht werden. Dieses Geld solle nicht in die Gasinfrastruktur fließen, sondern in Projekte in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Netze und Energiespeicherung. Auch private Investitionen, die sich bis 2027 auf etwa 115 Milliarden Euro belaufen würden, würden für diese Art von grünen Energieprojekten angestrebt.



Diese enormen Ambitionen würden sicherlich Investoren für erneuerbare Energien anlocken. Man könne als Beispiel die Möglichkeiten der Photovoltaik nehmen: Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) betrage der Anteil der Solarenergie an der weltweiten Stromerzeugung heute nur 3,6 Prozent. Aber sie entwickele sich in vielen Teilen der Welt schnell zur kostengünstigsten Option für die neue Stromerzeugung und werde voraussichtlich bis 2050 zur größten Energiequelle werden. Dazu müsse die Solarkapazität um das 20-fache steigen.



Die IEA erwarte, dass bis 2050 zwei Drittel der gesamten Energieversorgung aus Wind, Sonne, Bioenergie, Erdwärme und Wasserkraft kommen würden. Investoren würden diese schnell wachsende Anlagemöglichkeit zunehmend wahrnehmen. Die meisten Vermögensverwalter würden davon ausgehen, dass sie ihr Exposure in saubere Energien in den nächsten zwölf Monaten erhöhen würden.



Die ehrgeizigen Klimaziele der EU seien durch die jüngsten Ereignisse sicherlich erschüttert worden. Die Treibhausgasemissionen könnten in der EU kurzfristig ansteigen, da die Länder versuchen würden, die Energielücken im kommenden Winter zu schließen. Doch diese schockierenden umwelt- und geopolitischen Ereignisse hätten auch Fortschritte auf dem Weg zu einem energieunabhängigen und kohlenstoffneutralen Europa bewirkt.



Aber über Europa hinaus und mit der laufenden COP27 würden viele hoffen, dass die Länder ihre Verpflichtungen verbessern und ihre Ambitionen durch glaubwürdige Maßnahmen unterstützen würden, um die globale Erwärmung auch in diesem späten Stadium noch auf 1,5 Grad zu begrenzen. (10.11.2022/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Diese Woche findet die COP27 im ägyptischen Sharm El-Sheikh statt. Ein Lichtblick für die weltweiten Klimaambitionen? Inwiefern die Energiekrise in Europa den grünen Wandel vorantreibt, erläutert Daniel Bowie-MacDonald, Investment Specialist bei abrdn, in einem aktuellen Kommentar.Die Energiekrise in Europa habe dazu geführt, dass einige kohle- und ölbefeuerte Kraftwerke wieder in Betrieb genommen worden seien. Aber sie habe auch Maßnahmen und größere Investitionen in den Übergang von fossilen Brennstoffen zu grüner Energie angestoßen.Im Jahr 2021 sei eine Rekordsumme von 755 Milliarden US-Dollar in die Umstellung auf grüne Energie investiert worden. In diesem Jahr, in dem die russischen Öl- und Gaslieferungen nach Europa aufgrund des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine eingebrochen seien, werde erwartet, dass die Investitionen in saubere Energie weltweit 1,4 Billionen US-Dollar übersteigen würden.Bislang sei 2022 ein Jahr mit erheblichen Wetterextremen gewesen, die durch den Klimawandel noch verschärft worden seien. Waldbrände in Portugal und Spanien, Wirbelstürme in der Karibik, Dürren in Europa, China und den USA sowie Rekordtemperaturen in Pakistan, gefolgt von verheerenden Überschwemmungen, von denen mehr als 30 Millionen Menschen betroffen gewesen seien und die Leben, Vieh und Häuser vernichtet hätten. Die pakistanische Ministerin für Klimawandel, Sherry Rehman, habe die Überschwemmungen als "das Klimaereignis des Jahrhunderts" und "eine katastrophale Gesundheitskrise" bezeichnet.Als Reaktion auf Russlands Vorgehen in der Ukraine habe die EU REPowerEU angekündigt, eine ehrgeizige Strategie, die darauf abziele, Europa weit vor 2030 völlig unabhängig von Russland zu machen. Kurzfristig konzentriere sich der Plan auf den Aufbau neuer Energiepartnerschaften mit zuverlässigen Lieferanten; die rasche Einführung von Solar- und Windenergieprojekten sowie den Einsatz von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien; die verstärkte Produktion von Biomethan; EU-weite Wasserstoffprojekte; EU-weite Beratung über Energiesparmöglichkeiten für Bürger und Unternehmen; und die Auffüllung der EU-Gasspeicher auf 80 Prozent bis zum 1. November 2022.