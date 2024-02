In den USA hätten die Börsen zum Wochenschluss auf dem Weg zu ihren Bestmarken wieder einen Rückschritt gemacht. Die etwas stärker als erwartet angestiegenen Erzeugerpreise seien als Haar in der Suppe aufgetaucht und so habe der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) um 0,37% nachgegeben, der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um 0,48% und der zuletzt zinssensitivere NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) um 0,90%. In der Wochenbilanz habe der Dow Jones damit um 0,1% und der NASDAQ 100 um 1,5% verloren. Alle drei Indices hätten sich nach Rücksetzern am Dienstag zunächst wieder den davor aufgestellten Rekorden genähert. Die Erzeugerpreisdaten hätten nun aber wieder die Sorgen vor womöglich doch noch länger hohen Zinsen angestachelt. Zuletzt seien solche Ängste der Investoren aber auch mit dem Vertrauen in eine weiche Landung der Wirtschaft abgewogen worden.



An den Rohstoffmärkten hätten sich die Ölpreise auch über das Wochenende fest gezeigt. Trotz der durch die Internationale Energie-Agentur (IEA) nach unten revidierten Wachstumsprognose notiere das schwarze Gold aktuell bei USD 82,80 je Fass. Das gelbe Gold zeige sich mindestens ebenso stabil bei USD 2.020 je Feinunze. Am Kryptomarkt scheine die Sorge vor länger hohen Leitzinsen noch weniger ausgeprägt zu sein. Das "digitale Gold" in Form des Bitcoin neige abermals zur Stärke und hält nun bei rund USD 52.400.



In Asien würden sich heute Morgen praktisch alle Aktienindices fester zeigen; einzig Chinas Börsenbarometer würden wieder einmal hinterherhinken und teils über ein Prozent im Minus notieren.



Der heutige Handelstag dürfte dann generell recht ruhig ausfallen. In den USA hätten die Börsen wegen des President's Day geschlossen und auch anderswo auf der Welt seien an solchen Tagen die Handelsvolumina üblicherweise gedrückt. Bedeutende Unternehmens- oder Konjunkturdaten stünden ebenfalls nicht auf der Agenda. (19.02.2024/ac/a/m)





