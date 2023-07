In den USA seien die Börsen wegen des Feiertages ("Independence Day") gestern geschlossen geblieben. Hier stünden heute die Auftragseingänge für die Industrie im Monat Mai sowie das FED-Protokoll zur Veröffentlichung an.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen mit roten Vorzeichen präsentieren. Als Belastungsfaktor erweise sich hier vor allem der chinesische Dienstleistungssektor, der im Juni vergleichsweise langsam gewachsen sei. Demnach sei der Caixin/S&P Global Einkaufsmanagerindex (PMI) gegenüber dem Vormonat von 57,1 auf 53,9 gefallen. Die vorbörslichen Indikationen für Europa würden auf einen leicht schwächeren Handelsstart hindeuten.



An den Rohstoffmärkten habe Öl von der Aussicht auf mögliche Förderkürzungen profitiert. Demnach wolle Saudi Arabien seine freiwillige Fördermengenkürzung von einer Million Fass pro Tag bis August verlängern. Russland und Algerien hätten sich mit einer halben Million bzw. 20.000 Fass angeschlossen. Die Gesamtkürzung erreiche damit eine Summe von 5,36 Millionen Fass, was in etwa 5% der weltweiten Ölproduktion entspreche. Rohöl der Nordseesorte Brent habe sich um gut 2% auf USD 76,3 verteuert. Stärker aufwärts gegangen sei es auch wieder mit Erdgas (TTF), wo der Kontrakt für den Monat August um 4,4% auf EUR 35,4 je MWh zugelegt habe. Gold habe sich wenig verändert gezeigt und notiere heute Morgen bei USD 1.925 je Feinunze.



OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) (+7,5%) habe von Fusionsgerüchten rund um den Zusammenschluss seiner Chemiesparte Borealis mit Borouge, einem Joint Venture von Borealis und der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), profitiert. Damit entstünde ein rund EUR 30 Mrd.-schwerer Chemieriese. Darunter hätten die Aktien von Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) gelitten, die zwischenzeitlich um rund 8% in die Knie gegangen seien und dann letztendlich 1,9% tiefer geschlossen hätten. Adnoc sei zwar weiterhin am deutschen Kunststoffhersteller interessiert, sei aber Ende Juni mit seinem nicht bindenden Angebot in Höhe von EUR 55 je Aktie abgeblitzt. (05.07.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa gingen aufgrund fehlender Impulse am gestrigen Dienstag wenig verändert aus dem Handel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Hervorgestochen habe mit einem Tagesplus von 2,8% jedoch der Immobiliensektor, wo die Aussicht auf ein baldiges Erreichen der Leitzinsgipfel Hoffnung gemacht habe. Davon hätten etwa die Papiere von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) profitiert, welche sich um 4,7% verteuert hätten. Datenseitig stünden in Europa heute die Industrieproduktion für Frankreich und Spanien im Monat Mai sowie der Einkaufsmanagerindex für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe (Dienstleistungen) der Länder Spanien und Italien auf der Agenda.