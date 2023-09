Bonn (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche war die Herbstsonnenwende, mit der offiziell die Sommersaison an den Märkten endete, so die Analysten von Postbank Research.Ausblick für Öl: Die Angebotsdynamik bleibe entscheidendDie Ölpreise seien auf den höchsten Stand seit 10 Monaten gestiegen und die Sorte Brent habe zum ersten Mal in diesem Jahr die Marke von 95 USD/bbl überschritten. Der Preis sei seit dem Tiefstand im Juni um 32% gestiegen. Nach Meinung der Analysten von Postbank Research sei dieser jüngste Anstieg auf die verbesserte Stimmung zurückzuführen, die durch die Maßnahmen der OPEC+ unterstützt worden sei. Die weltweite Nachfrage habe laut IEA im Juni einen Rekordwert von 103 mb/d verzeichnet. Im Grunde genommen sei die Ölnachfrage also nie ein wirkliches Problem gewesen. Längerfristig herrsche im Zusammenhang mit den Kürzungen der OPEC+ zwar weniger Transparenz, aber die Analysten würden davon ausgehen würden, dass einige beibehalten würden. Das Ziel der OPEC+, höhere Ölpreise zu erzielen, dürfte dabei das Ausmaß der Produktionskürzungen bestimmen. Diese Unterstützung dürfte die Ölpreise weiter hoch halten. (CIO Week up front vom 25.09.2023) (25.09.2023/ac/a/m)