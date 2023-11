Wien (www.aktiencheck.de) - Am Freitag geriet der europäische Luxusgüter-Sektor unter Druck, nachdem die Papiere von Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) um 5,2% abrutschten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der Umsatz des Cartier-Herstellers sei deutlich langsamer als noch im Vorquartal gewachsen, da Inflation, konjunkturelle Abkühlung und geopolitische Spannungen die Kauflaune der Kunden getrübt hätten. Im Halbjahr hätten die Schweizer deutlich weniger verdient als von Analysten erwartet. Die Aktien von LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF), KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) und Hermes (ISIN: FR0000052292, WKN: 886670, Ticker-Symbol: HMI, EN Paris: RMS) hätten in der Folge jeweils zwischen 1,5 und 3,8% verloren.



Die Aktien von Walt Disney, die noch am Donnerstag aufgrund starker Quartalszahlen um knapp 7% angestiegen seien, hätten am Freitag 2,3% verloren. Sie hätten darunter gelitten, dass der Medienkonzern die Verschiebung mehrerer als Kassenschlager geltender Filme angekündigt habe, darunter "Deadpool" und "Captain America". (13.11.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton



mehr >