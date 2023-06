Großbritannien und Deutschland würden die dynamischsten europäischen Immobilienmärkte trotz eines Rückgangs des Investitionsvolumens um 68% bzw. 71% im Vorjahresvergleich bleiben. Irland, Belgien und Frankreich seien dagegen am robustesten und hätten Rückgänge von weniger als 30% verzeichnet.



Der Aufwärtstrend bei den Immobilienrenditen in peripheren Lagen habe sich im ersten Quartal europaweit in einer Spanne von 25 bis 50 Basispunkten fortgesetzt, während die Spitzenrenditen für Büroimmobilien weitgehend stabil geblieben seien. Paris, London und die wichtigsten deutschen Städte (Berlin, Hamburg, München und Frankfurt) würden nach wie vor Spitzenrenditen von unter 4% bieten, während regionale Städte (z.B. Lille) Renditen von rund 4,5% bieten würden.



Die hohe Inflation und der Anstieg der Mietwerte, unterstützt durch geringe Leerstände in zentralen Lagen, dürften dazu beitragen, die Auswirkungen steigender Zinssätze auf die Werte erstklassiger Immobilien zu kompensieren.



Da die Unternehmen von steigenden Energiekosten, Lohninflation und höheren Investitionskosten betroffen seien, habe sich der europäische Vermietungsmarkt im ersten Quartal 2023 verlangsamt. Dabei sei der Flächenumsatz* in den letzten zwölf Monaten um 4% zurückgegangen und das unmittelbare Angebot sei um 6% gestiegen. Da es quasi keine Transaktionen über 5.000 m2 gegeben habe, sei das Transaktionsvolumen auf dem europäischen Büroimmobilienmarkt deutlich zurückgegangen. Neue Arbeitsweisen und die damit einhergehende Verschlankung der Büroflächen würden zu einem steigenden Angebot beitragen, insbesondere bei sekundären Objekten.



Das Büroangebot in den meisten europäischen Hauptstädten sei nach wie vor groß, aber von schlechter Qualität und bleibe hinter den Erwartungen der Nutzer hinsichtlich Zentralität, Flexibilität und technischer Standards zurück.



Die Polarisierung der Mietmärkte nehme weiter zu. Die Nutzer würden zu Qualitätsobjekten, insbesondere bezüglich der Energiekriterien tendieren. Sie würden zentrale Standorte bevorzugen, die es ihnen ermöglichen würden, von neuen Arbeitsmodellen zu profitieren und Mitarbeiter zu binden und zu gewinnen, während sie gleichzeitig ihre CO2-Bilanz verbessern würden. Die Zukunft der sekundären Assets in Randgebieten, die reichlich vorhanden seien, sei ungewiss. Die Konzentration der Nachfrage auf zentrale Standorte, die für alle leicht zugänglich seien, lasse jedoch keine Erweiterung des bereits begrenzten Angebots zu.



Insgesamt würden die Leerstandsquoten in allen europäischen Märkten ansteigen. Allerdings variiere der Umfang des Anstiegs von Land zu Land erheblich. In Deutschland sei die Leerstandsquote überschaubar oder sogar gering, während sie in peripheren Ländern wie Spanien, Irland und Italien bei über 10% liege. Es bestehe eine große Diskrepanz zwischen den Leerstandsquoten in zentralen Geschäftsvierteln und in Randlagen. Daher würden die Mieten in den überversorgten peripheren Lagen sinken, während sie in den zentralen Lagen steigen würden.



Die Nachhaltigkeitsanforderungen der Nutzer würden sich in der Höhe der Mieten widerspiegeln. (07.06.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der europäische Markt für Gewerbeimmobilien ist im 1. Quartal 2023 zum Stillstand gekommen, so Virginie Wallut, Director of Real Estate Research and Sustainable Investment bei La Française Real Estate Managers.Die straffere Geldpolitik, die steigende Inflation und die Bankenkrisen in Europa und den USA hätten die Investitionstätigkeit stark belastet. Während das derzeitige Umfeld die Anzahl der Immobilientransaktionen drossle und einige Investoren zum Abwarten veranlasse, würden sich gleichzeitig Chancen für eigenkapitalstarke Investoren ergeben.Diese sowie opportunistisch agierende globale Investoren könnten durch Anpassung von Mietverträgen und -preisen oder durch die Verbesserung der Immobilienmerkmale - insbesondere der Umweltaspekte - Wert schaffen.Marktsegmente, die durch einen strukturellen Angebotsmangel gekennzeichnet oder gegenüber Wirtschaftszyklen eher immun seien, würden die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich ziehen. Dazu würden das Gesundheitswesen, der Tourismus und verwaltete Wohnanlagen gehören.Insgesamt hätten alle Anlageklassen und Märkte rückläufige Investitionsvolumina verzeichnet. Dennoch hätten Diversifizierungsanlagen aufgrund ihres defensiveren Profils hervorgestochen. So sei beispielsweise das Investmentvolumen in europäische Gesundheitsimmobilien in den letzten zwölf Monaten bis März 2023 zurückgegangen und habe mit 9,5 Milliarden Euro dennoch über dem langfristigen Durchschnitt gelegen.