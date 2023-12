Der Renditeanstieg variiert je nach Qualität und Lage der Objekte innerhalb eines Marktes. Ein zusätzlicher Risikoaufschlag von mehr als 150 Basispunkten wird von den Anlegern häufig für Immobilien in Randgebieten erwartet. Der Trend ist derselbe für "veraltete" Objekte, sowohl in Bezug auf die Lebensdauer als auch auf die Funktionalität.



Ein schwer kontrollierbarer Anstieg des Angebots



Wie in Deutschland und angesichts des wirtschaftlichen Abschwungs sind Kostensenkungen für Unternehmen ein zentrales Thema. Der Flächenumsatz* in den wichtigsten europäischen Büromärkten sank im Vorjahresvergleich um 21%, was hauptsächlich auf einen Rückgang der vermieteten Flächen zurückzuführen ist. In einigen Märkten, wie Paris, Lyon und Amsterdam, stabilisierte sich die Nachfrage jedoch oder stieg im dritten Quartal sogar an. Unternehmen suchen vor allem nach Qualitätsobjekten, die kleinere Flächen mit guter Erreichbarkeit bieten.



In Europa stieg das Büroflächenangebot im dritten Quartal um 4%. Damit lag der Anstieg gegenüber dem Vorjahr bei 14%. Einige Märkte fallen auf, wie Brüssel, Amsterdam und Mailand, wo das Angebot im dritten Quartal zurückging.

Polarisierung der Mietmärkte mit Entstehung eines Mittelfeldes



Die Polarisierung der Mietmärkte entwickelt sich parallel zur Entstehung eines dritten Segments. Bislang umfasste der Mietmarkt:



- erstklassige Objekte in zentralen Lagen, wo das Angebot knapp wird, was die Mieten in die Höhe treibt. In ganz Europa, mit Ausnahme Großbritanniens, stiegen die Spitzenmieten im dritten Quartal; und

- Sekundärimmobilien in Randlagen, wo das reichhaltige Angebot weiter zunimmt, was die Mieten drückt.



Mit Eintrübung des Wirtschaftsumfeldes bildet sich ein Zwischensegment: erstklassige und umweltfreundliche Immobilien, die aufgrund ihrer Randlage zu wettbewerbsfähigen Mieten angeboten werden.



Der Anstieg der Leerstandsquoten in ganz Europa verdeutlicht das unzureichende Angebot, sowohl bezüglich Lage als auch Qualität. Das Angebot nimmt in der Peripherie weiter zu, während es in zentralen Lagen zurückgeht. Die zentralen Geschäftsbezirke von Paris und München weisen Leerstandsquoten von 2,1% bzw. 0,6% auf, während in Randlagen Leerstandsquoten von fast 20% zu verzeichnen sind. Zwei gegenläufige Trends werden das künftige Angebot bestimmen. Das hohe Volumen an Leerständen in den nächsten 24 Monaten wird das Angebot an Gebrauchtimmobilien erhöhen, während die Zahl der Neubauten stark zurückgeht. Im Großraum Paris zum Beispiel kommen auf jeden m² hochwertigen Angebots 2,5 m² veraltete Flächen.



Quellen: CBRE, Trading Economics, MBE, La Française REM Research



*Flächenumsatz in den 12 wichtigsten europäischen Städten: Brüssel, Lille, Lyon, Paris, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Dublin, Mailand, Amsterdam, Madrid (13.12.2023/ac/a/m)







