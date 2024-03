Geografisch gesehen hätten Großbritannien und Spanien mit Verlusten von rund 35% besser abgeschnitten, wohingegen Deutschland, die nordischen Länder und BeNeLux die stärksten Rückgänge zwischen 55 und 60% im Vorjahresvergleich zu verzeichnen gehabt hätten. Frankreich und Italien lägen mit einem Rückgang von rund 45% im europäischen Durchschnitt. Das Segment der großen Transaktionen habe insgesamt am stärksten unter den verschärften Finanzierungsbedingungen gelitten.



Nach einem Jahr steigender Renditen hätten die Immobilienbewertungen möglicherweise einen "Sweet Spot" gefunden, der die Aktivität auf den Immobilienmärkten ankurbele. Da jedoch nur wenige, insbesondere größere Transaktionen getätigt würden, seien die Renditen weiterhin schwer einzuschätzen. Ende 2023 hätten die Spitzenrenditen für Büroimmobilien in den europäischen Hauptstädten zwischen 4% und 5,25% gelegen. Deutschland und die BeNeLux-Länder hätten 2023 den stärksten Renditeanstieg verzeichnet.



Die Aussicht auf lockerere Finanzbedingungen und geringere Volatilität lasse auf eine allmähliche Erholung des Investmentmarktes 2024 hoffen. Dabei sei zu beachten, dass die ökologische Herausforderung, die im Mittelpunkt der Immobilienstrategien stehe, erhebliche Preisnachlässe für die energieintensivsten Objekte erfordere.



Während das Büroangebot 2023 mit einem Anstieg von 14% gegenüber dem Vorjahr weiter zugenommen habe, sei im vierten Quartal eine allgemeine Stabilisierung, ja sogar ein leichter Anstieg der Nachfrage nach zentralen Standorten wie Amsterdam und Brüssel zu beobachten gewesen.



Die unterschiedlichen Entwicklungen der europäischen Märkte würden deutlich machen, wie wichtig die geografische Diversifizierung von Immobilienportfolios sei. Im Jahresverlauf sei das Angebot in Berlin, München und Dublin um mehr als 50% gestiegen, während es in Brüssel und Mailand sowie in Innenstadtlagen wie dem zentralen Geschäftsviertel von Paris oder Madrid zurückgegangen sei. Das künftige Angebot, das durch höhere Baukosten und strengere Finanzierungsbedingungen beeinträchtigt werde, dürfte jedoch begrenzt bleiben.



Die zunehmenden Nutzeranforderungen in Bezug auf Umweltverträglichkeit und Lebensqualität am Arbeitsplatz würden die Kluft zwischen Primär- und Sekundärimmobilien vergrößern. Die Mieten für Immobilien der nächsten Generation würden weiter steigen, um durchschnittlich +4,4% im Euroraum 2023. Die Mieten für sekundäre Immobilien, insbesondere in der Peripherie, würden dagegen zurückgehen; wobei der Trend durch Förderungsmaßnahmen verstärkt werde.



Zwar nehme der Leerstand in ganz Europa zu, doch steige er vor allem in peripheren Lagen und bestehe noch immer größtenteils aus sekundären Objekten, was das Ungleichgewicht zwischen dem vorhandenen Bestand und den Nutzeranforderungen verdeutliche. Zentrale Lagen würden weiterhin unter einem Angebotsmangel leiden, insbesondere bei neuen oder umstrukturierten Büros. Dies gelte insbesondere für die zentralen Geschäftsbezirke von München, Paris und Amsterdam, mit niedrigen Leerstandsraten von 0,7%, 2,5% bzw. 3,1%.







