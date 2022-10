Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Weiterhin dominieren die immer berechtigteren Sorgen vor einer möglichen globalen Rezession die Preisentwicklung an den Rohstoffmärkten, so die Analysten der DekaBank.



Für eine steigende Anzahl von Regionen werde über das Winterhalbjahr eine Schrumpfung der Wirtschaftsleistung erwartet, nicht nur für Deutschland und Euroland, sondern inzwischen auch für die USA. Die Prognosen für das chinesische Bruttoinlandsprodukt würden ebenfalls fortlaufend nach unten revidiert. In der Folge würden viele Rohstoffpreise weiter fallen. Zuletzt sei sogar der europäische Erdgaspreis gesunken, was auch damit zusammenhängen könne, dass die Gaslager EU-weit inzwischen mit 91% gut gefüllt seien - in Deutschland seien es zuletzt sogar 95% gewesen -, aber die Heizsaison erst jetzt einsetze.



Ausblick: Die Gasnachfrage habe sich temporär etwas abgeschwächt. Dies werde sich allerdings ändern, wenn die Gasvorräte anfangen zu sinken, was üblicherweise Ende Oktober der Fall sei. Dann dürfte der Preis für europäisches Erdgas (Dutch TTF) wieder steigen. Die Industriemetalle würden sichtbare Spuren der konjunkturellen Abschwächung zeigen. Der Preisrückgang sei hier deutlicher ausgeprägt gewesen als bei den Edelmetallen, deren Abwärtsdynamik durch die zunehmenden Inflationssorgen etwas gebremst werde. Eine allgemeine Trendwende für die Rohstoffpreise sei angesichts der bevorstehenden wirtschaftlichen Schwächephase vorerst nicht zu erwarten. (Ausgabe Oktober 2022) (14.10.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >