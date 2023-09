Die Aktien von Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) hätten hingegen um 8,7% zugelegt. Die Optikerkette rechne nach dem Abschluss der Übernahme des US-Konkurrenten SVS Vision im laufenden Jahr mit mehr Umsatz.



In den USA sei Dell (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) mit beruhigenden Quartalszahlen und einem Kurssprung von gut 21% in den Blick der Anleger gerückt. Der Umsatz des PC-Herstellers sei weniger stark als befürchtet gesunken, was Hoffnungen auf eine Trendwende im zuletzt tristen PC-Markt genährt habe.



Die Aktien von Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) hätten hingegen 5,5% eingebüßt. Der Hersteller von Elektronikchips für Konzerne wie Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) habe mit dem Geschäftsausblick für das laufende Quartal enttäuscht. Analysten hätten Schwächen in den Prognosen für das Netzwerk- und Breitbandgeschäft gesehen, während der Ausblick in Summe von Anwendungen rund um das Thema Künstliche Intelligenz profitiert habe.



Um 7,4% bergab auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2009 (!) sei es am Freitag für Walgreens Boots Alliance (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, NASDAQ-Symbol: WBA) gegangen. Die Drogeriekette habe den Rücktritt der Chefin Rosalind Brewer mitgeteilt. Zudem rechne der Konzern damit, dass der Gewinn je Aktie im laufenden Geschäftsjahr am unteren Ende der Zielspanne liegen werde. (04.09.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Besonders schwach präsentierte sich am Freitag Europas Automobilsektor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Preissenkungen von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA), insbesondere im Wachstumsmarkt China, hätten die zuletzt ohnehin schon gedämpfte Stimmung erneut gedämpft. Tesla setze damit die Konkurrenz aus Asien und Europa weiter unter Druck. Aktien von Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF), BMW (ISIN: DE0005190037, WKN: 519003, Ticker-Symbol: BMW3, NASDAQ OTC-Symbol: BYMOF) und Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) hätten zwischen 2,5 und 3,6% verloren. Die Papiere von Tesla selbst seien später am Abend als einer der größten Verlierer im NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) um gut fünf Prozent abgesackt. Die verstärkte Konkurrenz durch chinesische Elektrofahrzeughersteller treffe dagegen speziell Massenhersteller wie Volkswagen oder Renault (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, Euronext Paris-Symbol: RNO). Die Aktien von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) hätten am Freitag einen Abschlag von 4,2% hinnehmen müssen.