Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF) verliere während der heutigen Sitzung mehr als 3%, nachdem das Bankhaus Metzler seine Empfehlung für die Aktie des Unternehmens gesenkt habe. Die aktuelle Bewertung laute "halten" mit einem Kursziel von 100 Euro pro Aktie. Die Institution habe zuvor eine "kaufen"-Bewertung für die Aktien des Unternehmens beibehalten.



Die Aktien von Carl Zeiss Meditec seien während der heutigen Sitzung unter eine historische Unterstützung gerutscht.



Jefferies habe seine Analystenbewertung für Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) erneut aktualisiert. Die aktuelle Bewertung laute "halten" mit einem Kursziel von 200 Euro.



Aktien von Hapag-Lloyd würden derzeit die Unterstützungslinie testen, die durch den EMA200 festgelegt sei.



Die Aktien von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) würden heute fast 2% aufgrund von Berichten verlieren, dass die Produktion einiger Elektroauto-Modelle aufgrund schlechter Verkäufe der Modelle ID.4 und ID.7 zurückgefahren werde. (27.06.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die heutige Sitzung an den europäischen Märkten bringt eine uneinheitliche Stimmung unter den Anlegern mit sich, die einerseits auf die starke Sitzung in Asien heute und den Rückgang an der Wall Street gestern reagieren, berichten die Experten von XTB.Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute auf einzelne Unternehmen. In Bezug auf makroökonomische Daten würden die wichtigsten Veröffentlichungen heute die Verbraucherpreisdaten aus Kanada und die CB-Daten aus den USA sein. Präsidentin Lagarde habe in ihrer Eröffnungsrede auf der Konferenz in Sintra, Portugal, gesagt, dass die EZB bei ihrer nächsten Sitzung im nächsten Monat die Zinsen erhöhen werde.Die Stimmung in Europa während der Handelssitzung am Dienstag sei gemischt. Die Sektoren, die derzeit am besten abschneiden würden, seien Mode, Banken und Marketing. Automobil-, Öl-, Pharma- und Halbleiteraktien stünden heute unter Druck.