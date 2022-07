Der STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) habe sich dem Abwärtstrend noch relativ gut entziehen können und sei praktisch unverändert aus dem Handel gegangen. Vor allem Gesundheitsunternehmen (+1,3%), der Energiesektor (+0,9%) sowie Versorger (+0,5%) hätten sich in Europa stark gezeigt und sich gegen den Trend gestellt. Das Schlusslicht hätten vor dem Hintergrund der Nachrichten aus Russland und der damit verbundenen Sorge vor einer weiteren wirtschaftlichen Abkühlung zyklische Konsumgüter (-2,0%) gebildet. Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei mit einem Minus von fast 0,9% aus dem Handel gegangen und nähere sich wieder der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten.



Die US-Börsen hätten den Handelstag gestern ebenso im roten Bereich beendet. Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei mit einem Minus von rund 0,7% aus dem Handel gegangen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit -1,2% etwas stärker verloren habe. Hier hätten sich ebenso wie in Europa vor allem zyklische Konsumwerte (-3,1%), aber auch Technologieunternehmen (-1,8%) und der Finanzsektor (-1,6%) auf der Verliererseite gefunden. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe mit einem Minus von 2,0% ebenso spürbar verloren.



Die Ölpreise hätten im Tagesverlauf ihre Gewinne wieder abgegeben. Als Hauptgrund dafür würden von Marktteilnehmern die wieder steigenden Rezessionsängste genannt. Gold habe mit leichten Abschlägen tendiert. Bitcoin habe leicht korrigiert und notiere heute Morgen nicht mehr viel über der Marke von USD 21.000.



Die Anleger würden heute Abend gespannt auf die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung blicken. Bereits vom Markt eingepreist sein dürfte eine weitere Anhebung des Leitzinses um 75 Basispunkte. Seitens der Berichtssaison erwarte man aus den USA heute Abend neuste Zahlen von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META). In Europa würden unter anderem Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF), BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) und Danone (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) - in Summe aber viel, viel mehr Unternehmen - ihre Bücher zum zweiten Kalenderquartal öfnnen. (27.07.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Börsen beendeten den gestrigen Handelstag abermals mit negativen Vorzeichen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Berichte über die neuerliche Reduzierung der russischen Gaslieferungen hätten auf die Stimmung vieler Anleger gedrückt. Der Internationale Währungsfonds habe zudem seine Prognose für das globale Wachstum in diesem Jahr um 0,4% auf einen Zuwachs von 3,2% zurückgeschraubt. Der Krieg in der Ukraine und die nach wie vor hohe Inflation würden auf den Wachstumsperspektiven lasten.