An der Wall Street hätten die jüngsten Inflationsdaten ebenfalls für Kauflaune gesorgt und den jeweiligen Leitindices einen starken Handelsauftakt beschert. Diese Gewinne seien allerdings in Antizipation des heutigen Zinsentscheids der US-Notenbank über den Tag hinweg sukzessive abgebröckelt. Unter Marktteilnehmern gelte eine Zinsanhebung im Ausmaß von 50 Basispunkten seitens der FED als gesichert, wobei der Fokus auf den konkreten Aussagen des Notenbankchefs Jerome Powell und möglichen Hinweisen über das Ausmaß zukünftiger Zinsschritte gerichtet sein werde. Dennoch habe das positive Sentiment ausgereicht, um das Dreiergespann bestehend aus S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit moderaten Gewinnen über die Ziellinie zu bringen. Unterstützend hätten hier auch die im Zuge der Veröffentlichung der Inflationsdaten abfallenden Renditen der 10-und 2-jährigen US-Treasuries sowie ein schwächerer US-Dollar gewirkt.



Der Ölpreis habe ebenfalls von der Aussicht einer sanfteren geldpolitischen Gangart der FED sowie vom schwächeren US-Dollar profitiert. Zudem würden sich die Anzeichen verdichten, dass eine wichtige Pipeline von Kanada in die USA nach einem Leck nicht so schnell wie erwartet wieder in Betrieb genommen werden könne und sich damit die Lieferung großer Volumina erst einmal verzögere. Ebenfalls bergauf sei es gestern mit dem Goldpreis gegangen, eine Feinunze werde aktuell für rund USD 1.810 gehandelt. Auch der Bitcoin habe von dem gestrigen positiven Sentiment profitiert und notiere aktuell knapp unter der USD-18.000-Marke.



Auch Asiens Aktienmärkte seien von den Nachrichten aus den USA tangiert worden und würden sich zurzeit allesamt mit grünen Vorzeichen präsentieren. Die vorbörslichen Indikationen würden für Europa einen Handelsauftakt im Bereich der gestrigen Schlusskursniveaus erwarten lassen.



Wie bereits erwähnt, werde das heutige Marktgeschehen ganz im Zeichen der Zinssitzung der US-Notenbank stehen, wobei in Europa auch die neusten Daten zur Industrieproduktion der Eurozone für Impulse sorgen könnte. (14.12.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen und US-Aktienmärkte zeigen sich nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten erleichtert: Ein stärker als erwarteter Inflationsrückgang in den USA von 7,7% auf 7,1% (Konsens: 7,3%) hat den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern zwischenzeitlich in Richtung 14.700 Punkte steigen lassen, bis sich der Performance Index knapp unter der Marke von 14.500 einpendelte und dieser mit einem Plus von 1,3% aus dem Handel ging, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die erfreulichen deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen hätten dem deutschen Leitindex ebenfalls in die Karten gespielt. Diese hätten sich seit dem Tiefpunkt im September wieder spürbar erholt - von "optimistischer" Stimmung könne aber noch keine Rede sein, zumal die Befragung zur aktuellen Lage schlechter ausgefallen sei als erwartet.