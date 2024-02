Faktoren wie geopolitische Ereignisse, Energiepreise, politische Instabilität und die Konsumdynamik würden zur erhöhten Risikoeinschätzung der Wirtschaftsexperten beitragen. Diese Unsicherheiten würden die Bedeutung proaktiver staatlicher Maßnahmen (Haushaltskonsolidierung, Strukturreformen zur Verbesserung der europäischen Angebotskapazität) und einer umsichtigen geldpolitischen Kalibrierung zur Vermeidung einer zu frühen oder zu späten Zinssenkung unterstreichen. So könnten Risiken minimiert und die Widerstandsfähigkeit der europäischen Wirtschaft gewährleistet werden.



Der Optimismus für die britische und europäische Wirtschaft im Jahr 2024 beruhe auf drei Hauptkatalysatoren: Allmählicher Rückgang der Inflation, robustes Lohnwachstum und eine lockere Geldpolitik im Jahresverlauf. Frühindikatoren wie ZEW und Sentix würden eine Verbesserung signalisieren, insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe, das sich nach zwei Jahren schleppenden Wachstums erholen dürfte. Das Wiedererstarken des Verarbeitenden Gewerbes, das ein notwendiger Impuls für die Beschäftigung und die Investitionsausgaben sei, verheiße trotz der voraussichtlich anhaltenden geoökonomischen Fragmentierung Gutes für den Welthandel.



Der Inflationsdruck, der Anlass zur Sorge gegeben habe, dürfte im Jahr 2024 nachlassen - eine Atempause für die politischen Entscheidungsträger. Der IWF prognostiziere für etwa 80% der weltweiten Volkswirtschaften eine niedrigere durchschnittliche jährliche Gesamt- und Kerninflation für 2024. Die Europäische Kommission erwarte einen Rückgang der HVPI-Inflation von 6,3% auf 3,0% in der EU und von 5,4% auf 2,7% im Euroraum; ähnliche Prognosen würden für Großbritannien gelten.



Diese Prognosen seien günstiger für die Preisstabilität und würden den Zentralbanken eine akkommodierende Geldpolitik zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums ermöglichen. So dürften die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) ab Juni 2024 die Zinssätze senken, was sich bereits in der leichten Lockerung der Kreditbedingungen seit dem vierten Quartal 2023 widerspiegele. Diese dovishe Wende folge auf eine aggressive geldpolitische Straffung als Reaktion auf die Höchststände der Inflation.



Zusammenfassend lasse sich sagen, dass sich das Wachstum in Großbritannien und im Euroraum Anfang 2024 verstärken dürfte, unterstützt durch ein steigendes verfügbares Realeinkommen, robustes Lohnwachstum und einen angespannten Arbeitsmarkt. Konjunkturmaßnahmen wie das EU-Programm "Next Generation" (befristete Maßnahme von 2021 bis 2026) und die am 6. März angekündigten Steuersenkungen in Großbritannien dürften ebenfalls positiv zum Wachstum beitragen.



Die EZB und die BoE würden bei der Kalibrierung der Geldpolitik aufgrund des anhaltenden Kerninflationsrisikos (ohne volatile Posten, Energie und Lebensmittel) und geopolitischer Risiken voraussichtlich einen vorsichtigen Ansatz wählen. Die Priorität der Zentralbanker bleibe die Kontrolle der Inflation, es sei denn, es komme zu größeren wirtschaftlichen Verwerfungen (Verschlechterung der Makroökonomie, Risiken für die Finanzstabilität). (26.02.2024/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Japan, Großbritannien und Deutschland gehören zu den G7-Staaten, die Ende 2023 mit zwei aufeinanderfolgenden rückläufigen Quartalen offiziell in eine technische Rezession geraten sind, so Audrey Bismuth, Global Macro Researcher bei La Française Asset Management.Die Volkswirtschaften Großbritanniens und Deutschlands seien im vierten Quartal 2023 um 0,3% geschrumpft, während Japans BIP um 0,1% zurückgegangen sei. Diese Rückgänge würden die Fragilität der globalen wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Pandemie, dem Einmarsch Russlands in der Ukraine und der anhaltenden Erosion der Kaufkraft verdeutlichen.In den USA zeige sich die Wirtschaft dank der seit der Pandemie angehäuften Ersparnisse der Haushalte und der steigenden öffentlichen Ausgaben widerstandsfähiger. In Europa hingegen sei das Verbrauchervertrauen angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten und das Vertrauen der Unternehmen angesichts wachsender Energiekosten, zunehmender Nominallöhne und geringer Produktivitätszuwächse bei hohen Kreditkosten in Verbindung mit der sehr restriktiven Geldpolitik der Zentralbanken schwach. Diese Herausforderungen würden zeigen, dass gezielte politische Maßnahmen erforderlich seien, die auf die Besonderheiten der einzelnen Volkswirtschaften zugeschnitten seien.Die wirtschaftlichen Unsicherheiten würden jedoch die Chancen für einen nachhaltigen Aufschwung überschatten. Die Umfrage zu den Konjunkturerwartungen ("Economic Expectations Survey", EES), die vom IFO-Institut in Zusammenarbeit mit dem Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik durchgeführt worden sei, zeige, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in einigen Ländern bis zum Jahresende hoch sei - insbesondere in Deutschland und Großbritannien mit einer Wahrscheinlichkeit von 38%, verglichen mit 26% für die USA.