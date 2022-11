Das gegenwärtige Kurs-Gewinn-Verhältnis des MSCI Europe Value Index beispielsweise liege bei historisch niedrigen 7,2.



Für gut positioniert halten die Pzena-Experten beispielsweise den niederländischen Personaldienstleister Randstad, der zu den größten Personalagenturen weltweit gehört. Gerade angesichts des erwarteten Abschwungs dürfte das Unternehmen in der Lage sein, seinen Marktanteil weiter auszubauen. Die Erträge seien eng an den Arbeitsmarkt gekoppelt und würden mit der Nachfrage nach Arbeitskräften und steigenden Löhnen wachsen. Anders als Mitbewerber profitiert Randstad nach Ansicht der Pzena-Analysten in diesem Umfeld vom technologischen Vorsprung und von Skaleneffekten, was aus vergangenen zyklusübergreifenden Investitionen resultiert und das organische Unternehmenswachstum voran getrieben hat.



Auch wenn Rezessionen immer auch mit Risiken für Investitionen in Unternehmen verbunden seien, sei Randstad breit diversifiziert aufgestellt und verfüge mit dem kapitalleichten Geschäftsmodell über ein antizyklisches Cashflow-Profil und eine makellose Bilanz beinahe ohne Nettoverschuldung, Mietkosten ausgenommen.



In Deutschland sei die Pzena European Equity-Strategie seit 2014 über Mandate und OGAW-Fonds für Anleger verfügbar. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft habe ABN AMRO Investment Solutions Pzena als Subadvisor für seinen Fonds AAF Pzena European Equity ausgewählt. Der AAF Pzena European sei ein Teilfonds der Luxemburger SICAV AAF, der von ABN AMRO Investment Solutions verwaltet werde.



Auch bei anderen Investoren beobachte Jörg Ahlheid, Leiter des Pzena-Vertriebs in Deutschland mit Sitz in Frankfurt, zunehmendes Interesse bei europäischen Aktien: "Gerade antizyklisch orientierte Anleger achten aktuell mehr denn je auf Erfahrung und Fokus auf der Renditeseite ihrer Asset Allocation. Deep-Value-Spezialisten gibt es wenige, deswegen zeigen sich einige gerade in diesem Umfeld besonders überzeugt von unserer langjährigen Spezialisierung in diesem Marktsegment, wenn sie ihre Risikoassets bei europäischen Investments neu adjustieren." (14.11.2022/ac/a/m)





New York (www.aktiencheck.de) - Die in New York ansässige Investmentgesellschaft Pzena Investment Management berichtet im dritten Quartal über besondere Investmentgelegenheiten in Europa. "Die Aktienmärkte leiden weltweit unter Anlegersorgen, die von hoher Inflation über steigende Zinsen bis hin zu Befürchtungen über eine nachfolgende Rezession reichen", erklärt Richard Pzena, Gründer und CEO des amerikanischen Deep Value-Investors."Der europäische Aktienmarkt ist allerdings besonders betroffen, weil nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine die steigenden Energiekosten zusätzlich belasten."Nach eigenen Analysen würden europäische Unternehmen in diesem Umfeld nahe eines 20-Jahres-Tiefs gehandelt. Dabei gehe Pzena davon aus, dass ein Großteil der Belastungen bereits eingepreist sei. "Die aktuellen Bewertungen spiegeln eine übermäßig pessimistische und ängstliche Stimmung wider. Für uns ist das ein ideales Umfeld, uns längerfristig an Firmen zu beteiligen, die zu stark reduzierten Bewertungen gehandelt werden." Die sorgfältige Auswahl sei jedoch entscheidend, deswegen liege der Schwerpunkt auf gut positionierten Unternehmen, die finanziell gut ausgestattet seien, um auch eine mögliche schwere Rezession zu überstehen.