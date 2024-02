Neubewertungen als Chancen



Üblicherweise würden Small Caps mit einem Aufschlag im Vergleich zu Large Caps handeln. Phasen der Small-Cap-Underperformance würden oft mit wirtschaftlich schwierigen Zeiten zusammenfallen, wenn Finanzierung und Wachstumsaussichten in Frage gestellt würden. Historische Ereignisse wie die Finanzkrise 2008/09, die Euro-Schuldenkrise 2011, Zweifel an den Wachstumsaussichten Chinas in 2014/15, der Handelskrieg 2018/19, die COVID-19-Pandemie 2020 und der Inflations- und Zins-Schock 2022/23 seien zum Beispiel Phasen mit zeitweiser Underperformance gewesen. "Allerdings bietet sich Anlegern gerade zu Beginn einer Rezession die Gelegenheit, von einer möglichen Neubewertung zu profitieren, sobald sich die makroökonomische Lage verbessert", so der Portfoliomanager des ODDO BHF Polaris Flexible.



Zukunftsfähige Branchen und Nischenmärkte



Führend in der Technologieberatung und -dienstleistung ist beispielsweise Replay (ISIN: IT0005282865, WKN: A2G9K9, Ticker-Symbol: REJA)*, das Lösungen für die digitale Transformation von Unternehmen biete. Patrick Suck von ODDO BHF sei von diesem Geschäftsmodell überzeugt: "Das Unternehmen ist in über 20 Ländern vertreten und hat sich in den letzten Jahren durch starkes Wachstum und Innovation ausgezeichnet. Reply* profitiert von der wachsenden Nachfrage nach digitalen Lösungen und der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft." IMCD (ISIN: NL0010801007, WKN: A116P8, Ticker-Symbol: INX)* ist ein globaler Marktführer bei Vertrieb und Vermarktung von Spezialchemikalien mit einem breiten Sortiment für verschiedene Anwendungen. IMCD* ist in über 50 Ländern vertreten und profitiert von der wachsenden branchenübergreifenden Nachfrage nach Spezialchemikalien. Alten (ISIN: FR0000071946, WKN: 918312, Ticker-Symbol: AN3)* ist auf Ingenieurs- und Beratungsdienstleistungen spezialisiert, bietet Lösungen für die digitale Transformation von Unternehmen in verschiedenen Branchen an und ist in über 30 Ländern vertreten. Alten* profitiert von steigender Nachfrage und kann ein großes Netzwerk von Kunden und Partnern vorweisen. "Nach einer Phase der Underperformance bieten Small- und Mid-Caps Potenzial für eine Neubewertung. Das macht sie zu einer vielversprechenden Anlageoption für die Portfolios von Qualitätsinvestoren", betone Suck.



*Keines der vorstehend genannten Unternehmen stellt eine Anlageempfehlung dar. (28.02.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gerade für Qualitätsinvestoren bieten europäische Small- und Mid-Caps verglichen mit Large Caps viel Potenzial, so die Experten von ODDO BHF.Sie hätten eine Reihe von Vorteilen gegenüber Large-Caps. Während europäische Large-Cap-Indices von Banken, Versorgern, Öl- und Chemiekonzernen sowie der Automobilindustrie dominiert würden, würden sich Small Caps in Europa durch eine breitere Sektorenvielfalt auszeichnen. "Hier finden sich für einen wachstumsorientierten Investmentansatz interessante Unternehmen aus Bereichen wie Technologie, Industrie, Gesundheit, Konsumgüter und Finanzen", schreibe Patrick Suck, Portfoliomanager des ODDO BHF Polaris Flexible, in einem aktuellen Marktkommentar. Insbesondere in den Sektoren IT und Industrie fänden sich viele sogenannte Hidden Champions, die in bestimmten Nischen weltweit marktführend seien.Flexibilität und Langfristige Outperformance