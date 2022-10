Bonn (www.aktiencheck.de) - Bei der schwächeren Wertentwicklung der europäischen kleinen Unternehmen (Small Caps) im Vergleich zu den großen Aktientiteln (Large Caps) handelt es sich um den markantesten Abstand seit der Jahrhundertwende, so die Analysten von Postbank Research.



Zu den zahlreichen Ursachen für die "Underperformance" würden die Rezession, die Schwäche der europäischen Währungen und die steigenden Zinsen gehören. Dennoch scheinen die aktuellen Bewertungen vieles einzupreisen, so die Analysten von Postbank Research. Mit dem 12-fachen des Kurs-Gewinn-Verhältnisses für die nächsten zwölf Monate liege der STOXX Small Index 25% unter dem 10-Jahres-Median. Im Vergleich zum STOXX Large Index sei der Aufschlag der Small Caps auf 10% gesunken. Wann immer ein neuer Bullenmarkt entstehe, dürften sich Small Caps neben anderen zyklischen Werten während des frühen Zyklus gut entwickeln, da sie während des vorangegangenen späten Zyklus unterdurchschnittlich abgeschnitten hätten. Darüber hinaus werde eine Marktwende wahrscheinlich mit einer Zinspause (oder Zinssenkungen) in den USA zusammenfallen, was Wachstumswerte begünstigen und den USD belasten würde.



Zwar gebe es für Small Caps weiterhin hemmende Einflüsse, doch würden die Bewertungen einen Puffer gegen weitere Rückgänge bieten. (31.10.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.