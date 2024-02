Alle Unternehmen seien "hochprofitabel, innovativ und weltweit marktführend". Sie verfügten zudem über starke strukturelle Wachstumsaussichten genauso wie über starke und nachhaltige Erträge sowie Free Cashflows. Die UBS sehe bei diesen europäischen Werten im Vergleich zu ihren US-Pendants bessere oder ähnliche Aussichten auf Gewinnwachstum über das laufende Jahr hinaus.



Die "Magnificent Seven" der USA seien mit Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA und Tesla deutlich technologielastiger. Diese sieben Großwerte hätten im vergangenen Jahr den wichtigen US-Aktienindex S&P 500 stark nach oben gezogen und hätten wegen ihrer hohen Einzelgewichtung einen großen Einfluss auf dessen Entwicklung.



"Ihre Aktienkurse mögen im vergangenen Jahr hinter denen der 'Magnificent Seven' der USA zurückgeblieben sein, haben diese aber in den letzten drei Jahren übertroffen", habe die Schweizer Großbank weiter geschrieben. UBS empfehle daher eine Investition in "Europas glorreiche Sieben".



Auch "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich, was die weitere Entwicklung der europäischen "Magnificent Seven" angehe. Neben Novo Nordisk seien auch ASML, Ferrari, Hermès, L'Oréal und Siemens laufende Empfehlungen des "Aktionär". Anleger, die vom US-Original profitieren möchten, fänden beim DER AKTIONÄR Magnificent 7 Index die perfekte Anlagemöglichkeit. (21.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der Rekordfahrt zuletzt gönnt sich die Aktie von Novo Nordisk am heutigen Mittwoch eine kleine Verschnaufpause, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Gegen Mittag notiere das Papier 1,7 Prozent im Minus bei 828,80 Dänischen Kronen. Am Dienstag habe Novo Nordisk noch bei 861,50 Kronen ein neues Allzeithoch markiert. Novo Nordisk gehöre auch zu einer neuen Auswahl der Schweizer Großbank UBS.