- Die Aktien von Porsche (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) würden sich gegen moderate Rückgänge zu stemmen versuchen und damit auf die gestrige Ankündigung eines neuen Lotus-Automodells namens Emeya reagieren, das ein direkter Konkurrent des Taycan Turbo S von Porsche sein solle (u.a. in Bezug auf die Beschleunigung). Der Verkauf des Autos solle nächstes Jahr beginnen; der Preis ist nicht bekannt.



- Die Aktien der französischen Supermarktkette Casino Guichard-Perrachon SA (ISIN: FR0000125585, WKN: 853152, Ticker-Symbol: CAJ) würden heute um fast 4% steigen, nachdem eine Welle von Verkäufen das in Schwierigkeiten geratene Unternehmen in Bezug auf die Rückzahlung seiner Schulden getroffen habe. Darüber hinaus würden die Inhaber von Derivaten, die gegen dieses Ereignis abgesichert seien, aufgrund der Unfähigkeit, den Kredit zurückzuzahlen, in Anspruch genommen. Casino werde aus dem Pariser Aktienindex SBF-120 (ISIN: FR0003999481, WKN: 969538) ausgeschlossen, habe Euronext am Donnerstag mitgeteilt (Stand: 18. September).



- Die Aktien von STMicroelectronics (ISIN: NL0000226223, WKN: 893438, Ticker-Symbol: SGM) hätten sich teilweise von den Rückgängen des Vormittags erholt, die durch Befürchtungen ausgelöst worden seien, dass China Beschränkungen für die iPhones von Apple verhängen werde. (08.09.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die letzte Sitzung an den europäischen Märkten in dieser Woche bringt Rückgänge bei den meisten Aktienindices des Alten Kontinents mit sich, die damit den Abwärtsdruck der gesamten Woche fortzusetzen scheinen, so die Experten von XTB.Allerdings enthalte der makroökonomische Kalender für die heutige Sitzung keine große Anzahl wichtiger Daten. Die Marktvolatilität könnte unter anderem durch den kanadischen Arbeitsmarktbericht und die Rede von FED-Vizechef Barr erhöht werden. Die Revision der VPI-Daten aus Deutschland habe den Erwartungen entsprochen.Die Futures auf den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) würden heute fast 0,70% verlieren und sich nun innerhalb der technisch wichtigen Unterstützungszonen befinden, die durch die lokalen Minima von April, Juli und August dieses Jahres definiert seien. Außerdem würden sich diese Niveaus in relativer Nähe zum exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt befinden.