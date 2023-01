Auch die Frühindikatoren würden sich stabilisieren und der Einkaufsmanager Index der Eurozone steige nach 47,8% den zweiten Monat in Folge auf 49,3%. Zwar könne noch von keiner nachhaltigen Erholung die Rede sein, doch komme es nicht so schlimm wie erwartet und die Richtung stimme. Den europäischen Märkten scheine diese positive Tendenz und die Erwartung einer milden Rezession auszureichen, um die derzeitige Erleichterungsrally aufrechtzuerhalten.



Aus technischer Perspektive habe der EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) den Abwärtstrend verlassen, die 200-Tage-Linie überwunden und verzeichne seit Jahresbeginn einen dynamischen Kursanstieg. In den USA zeige sich aus technischer Sicht allerdings ein gänzlich anderes Bild. Die Kurse der wichtigsten Aktienindices würden unter 200-Tages Linie notieren, Tech-Aktien - allen voran Tesla nach einer Kurshalbierung im Dezember - stünden unter immensen Druck und der Bärenmarkt sei weiterhin intakt. Derzeit würden die US-Aktienmärkte aus technischer Sicht Europa hinterherhinken, wo der Bärenmarkt bereits beendet sei.



Das Jahr 2022 sei maßgeblich durch die Leitzinserhöhungen der Notenbanken dominiert worden. Nach einer kurzen Verschnaufpause würden die Sitzungen der FED und EZB im Februar dann in die nächste Runde gehen. Zwar würden auch die Analysten von einer baldigen Leitzinserhöhungspause ausgehen, doch würden die Notenbanken - anders als von den Märkten erwartet - das Leitzinsniveau weiterhin hochhalten. Da die Bekämpfung der Inflation oberste Priorität habe, seien Aktienmarktrallys aus Notenbankensicht eher "unerwünscht".



Damit bleibe das Aktienmarktumfeld auch in diesem Jahr schwierig und die Analysten würden eine Erhöhung der Rentenquoten empfehlen, die neben ihrer Stabilitätsfunktion des Gesamtportfolios auch ein interessantes Renditepotenzial aufweisen würden. Aufgrund der deutlich fallenden Inflationsraten, einer Stabilisierung der Frühindikatoren und technisch starker Aktienmärkte in Europa würden sie die taktische Untergewichtung beenden und die Aktienquote auf neutral erhöhen. Insgesamt werde das konjunkturelle Umfeld schwierig bleiben und die Bremsspuren der Zinserhöhungen seien noch zu erwarten. (10.01.2023/ac/a/m)





Aktuell überraschen die Inflationsraten der Eurozone mit einem deutlichen Rückgang von 10,1 Prozent im Dezember auf aktuell 9,2 Prozent. Dieser Trend werde sich auch in nächster Zeit fortsetzen, vor allem durch den Rückgang der Energiepreise. So notiere zum Beispiel Rohöl (Brent) aktuell bei ca. 80 USD pro Barrell. Im Vergleich dazu habe Rohöl im Vorjahreszeitraum bei ca. 80 bis 90 USD und im Februar 2022 bei ca. 90 bis 100 USD gelegen. Mit Blick nach vorne dürfte der europäische Rohölmarkt für die nächsten Monate eine deutlich negative Inflationsrate aufweisen. Aber: Auch wenn die abnehmende Inflationsrate erfreulich sei, bedeute das weiterhin hohe Niveau der Teuerung immer noch einen Kaufkraftverlust.