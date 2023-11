Begründet worden sei die Verbesserung des Ausblicks mit den stabilen Aussichten für die Wirtschaftskraft Italiens, dem Zustand des Bankensektors und der Dynamik der Staatsverschuldung. Im dritten Quartal habe die italienische Wirtschaft nach einem Rückgang zu Beginn des Jahres stagniert und es werde erwartet, dass die italienische Staatsverschuldung bis 2025 leicht von 140% auf 141% der Wirtschaftsleistung ansteigen werde. Trotz dieser Herausforderungen sehe die italienische Regierung unter der Leitung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni das Rating als Bestätigung für eine effektive Arbeit und einen vielversprechenden Ausblick auf die Zukunft des Landes.



Noch positiver sei die Bonitätsbewertung für Portugal ausgefallen. Moody's habe das langfristige Emittentenrating Portugals um zwei Stufen von Baa2 auf A3 angehoben, trotz der politischen Instabilität des Landes, die durch den Rücktritt des Premierministers gekennzeichnet sei. Diese Anhebung spiegele die Widerstandsfähigkeit und Stabilität der portugiesischen Wirtschaft wider.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der neuen Woche wird der Euro durch die am Wochenende erfolgten Aktualisierungen der Moody's-Ratings für Italien und Portugal gestützt, so die Experten von XTB.In der vergangenen Woche habe es erhebliche Spekulationen über das Risiko einer Herabstufung der Kreditwürdigkeit Italiens auf "Ramschniveau" gegeben. Am Wochenende hätten die Märkte jedoch aufatmen können, denn das Rating sei nicht nur beibehalten, sondern sogar verbessert worden. Im Falle Italiens habe Moody's das Baa3-Rating beibehalten, also eine Stufe über Ramschniveau, aber den Ausblick von negativ auf stabil geändert. Diese Entscheidung sei für viele Analysten, die nicht mit einer Änderung gerechnet hätten, überraschend gekommen.