Auch jenseits des Atlantiks habe vorrangig Kauflaune geherrscht. So sei es auch den US-Leitindices gelungen, ihre Vortagesverluste zumindest teilweise einzugrenzen, gestützt durch positive Impulse auf der Datenfront. Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung seien überraschenderweise im Vergleich zur Vorwoche von 262 Tsd. auf 250 Tsd. Gesunken. Laut einer Reuters-Umfrage hätten Analysten hier im Schnitt mit einem leichten Anstieg auf 265 Tsd. gerechnet. Indes habe auch die Veröffentlichung des Philly Fed Index so manche Gemüter aufgehellt. Der volkswirtschaftliche Frühindikator, welcher unter anderem Umfrageergebnisse für Auftragseingänge, Absatzzahlen und Preise unter Unternehmen in der Region Philadelphia beinhalte, habe einen rasanten Anstieg von -12,3 auf 6,2 Zähler verzeichnet und sei damit zum ersten Mal seit April wieder in positives Terrain vorgeprescht. Dies habe ein Gegengewicht zum NY Fed Index dargestellt, welcher Anfang der Woche noch überraschend stark gefallen sei. Auch in den USA - gemessen am marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) - seien Energietitel mit einem Plus von 2,7% ganz klar die Gewinner des Tages gewesen.



An Asiens Aktienmärkten zeichne sich heute Morgen ein gemischtes Bild ab. Während sich der japanische TOPIX und chinesische Hang Seng (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) fester präsentieren würden, werde der koreanische KOSPI (ISIN: KRD020020008, WKN: A0G899) deutlich unter seinem Vortagesniveau gehandelt.



Am Rohstoffmarkt habe Öl seine Erholungsbewegung nach dem jüngsten Tief fortgesetzt und deutlich höher tendiert, gestützt von den robusten US-Konjunkturdaten und dem schon am Mittwoch verkündeten Rückgang der US-Rohöllager. Die Nordseesorte Brent habe zwischenzeitlich Kursanstiege von über 3% verzeichnet. Indes komme sowohl das physische als auch das digitale Gold nicht vom Fleck. Eine Feinunze des physischen Edelmetalls werde aktuell für rund USD 1.753 gehandelt, ein Bitcoin für etwa USD 22.800. (19.08.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach den kräftigen Verlusten des Vortages vermochten Europas Leitindices zumindest einen Teil dieser am gestrigen Handelstag wiedergutzumachen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Wenngleich der marktbreite EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) und der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) moderate Gewinne verzeichnet hätten, sei der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) nicht so richtig vom Fleck gekommen. Und das, obwohl mehrere heimische Unternehmen gestern mit ihren Quartalsergebnissen positiv überrascht hätten. Unter anderem auch der Ternitzer Konzern Schoeller-Bleckmann Oilfield (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wiener Börse-Symbol: SBO) (+12,3%), welcher die ohnehin hoch angesetzten Erwartungen in puncto Gewinn deutlich habe übertreffen können. Damit habe das Unternehmen auch zum gestrigen Branchenerfolg beigetragen: Gemessen am breiten europäischen Markt hätten Öl- und Gas-Titel mit einem Plus von 1,8% die Gewinnerliste angeführt. Diese hätten von der Gegenbewegung des Ölpreises profitiert, nachdem dieser vor kurzem auf den tiefsten Stand seit Februar gefallen sei.