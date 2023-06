In den USA sei später eine insgesamt starke Börsenwoche mit Verlusten zu Ende gegangen. Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe zwar am Freitag zu Handelsbeginn mit 34.588 Punkten erneut ein Jahreshoch erreicht. In der Folge sei es jedoch sukzessive bergab gegangen und am Ende ein Minus von 0,32% zu Buche gestanden. Auf Wochensicht habe er aber immerhin einen Kursgewinn von knapp 1,3% verzeichnet. Den Rücksetzer vom Mittwoch - in Reaktion auf Signale der US-Notenbank FED für künftige Zinserhöhungen nach der Juni-Pause - habe er bereits am Donnerstag mehr als wettgemacht. Die anderen Indices, die sich bereits am Mittwoch wenig beeindruckt von der FED gezeigt hätten, hätten am Freitag ebenfalls nur zu Beginn an ihre jüngste Stärke angeknüpft. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe 0,37% tiefer geschlossen; für den NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei es letztlich um 0,67% bergab gegangen. Dennoch habe Letzterer einen Wochengewinn von rund 3,8% geschafft. Die Stimmung der US-Verbraucher habe sich im Juni deutlicher als erwartet aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima sei von 59,2 Punkten im Vormonat auf 63,9 Punkte gestiegen, wie die Universität nach einer ersten Schätzung mitgeteilt habe. Ökonomen hätten mit lediglich 60,0 Punkten gerechnet. Es hätten sich sowohl die Erwartungen der Verbraucher als auch die Beurteilung der aktuellen Lage verbessert.



Im Rohstoffbereich sei es am Freitag wie auch über das Wochenende weitgehend ruhig geblieben. Der Ölpreis notiere heute Früh bei rund USD 75,50 je Fass der Sorte Brent. Indes sei der Goldpreis sogar ein wenig zurückgefallen und liege aktuell bei USD 1.955 je Feinunze. Parallel dümpelet der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Krypto-"Währungen" weiterhin bei wenig Veränderung zwischen USD 26.000 und USD 27.000 herum.



Am heutigen Morgen würden sich Asiens Aktienmärkte durchwegs im Minus präsentieren. Speziell die Indices in Hongkong würden mehr als ein Prozent verlieren. Die Märkte würden sich mehr von Blinkens Besuch in China erwarten und sich bis dato entsprechend zurückhaltend geben. (19.06.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Europas Leitbörsen haben den Handel am Freitag großteils mit deutlichen Gewinnen beendet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe um 0,68% zugelegt, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um 0,41%. Letzterer habe damit neuerlich einen Allzeit-Höchststand errungen. Die neu veröffentlichten Inflationsdaten aus Europa hätten die Stimmung an den Aktienmärkten nicht gedämpft. So seien etwa im Euroraum die Verbraucherpreise im Mai auf Jahresbasis um 6,1% gestiegen, wie das Statistikamt Eurostat mitgeteilt habe. Das sei am Markt bereits in dieser Form erwartet worden. In Italien sei die Inflation im Mai hingegen sogar stärker zurückgegangen als erwartet. Die Teuerungsrate sei von 8,6% im Vormonat auf 8,0% gefallen, wie das Statistikamt Istat mitgeteilt habe.