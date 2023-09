Besonders bei der Inflationsprognose weise die Kommission auf hohe Unsicherheiten hin. Es sei so gut wie unmöglich, die Einflüsse des Wetters vorherzusehen. Die Klimaerwärmung bringe teilweise Dürreperioden und teilweise starke Überschwemmungen mit sich, häufig in einem Ausmaß, welches alle bisherigen historischen Erfahrungen weit übertreffe. Dies habe sich besonders eindrucksvoll in diesem Sommer gezeigt. Alle Versuche, die Schäden wieder zu beheben, würden zwangsläufig zu einem Anstieg der Inflationsraten führen.



Diese Einflüsse würden auf einen Arbeitsmarkt treffen, der sich in ganz Europa in einer angespannten Situation befinde. Die Arbeitslosenquoten seien teilweise auf Rekordtiefstände gesunken. Der Anstieg der Konsumentenpreise übertreffe häufig die Lohnsteigerungen, wodurch sich die gefürchtete Lohn-/Preisspirale bilde. Die gestiegenen Löhne würden die Unternehmen zu Preiserhöhungen zwingen, wodurch die Inflationsraten weiter angetrieben würden. Gestiegene Preise würden erhöhte Lohnforderungen kreieren usw.



Die Inflationsentwicklung beeinflusse wiederum das Konsumentenvertrauen und die Sparneigung. Diese wiederum würden das konjunkturelle Wachstum bestimmen.



Die von der Kommission prognostizierte Konjunkturentwicklung zeige aus fundamentaler Sicht kein optimistisches Bild weder für den Aktienmarkt noch für den Rentenmarkt. Zurückhaltung sei angebracht. Als Alternative bieten sich Anlagen in Edelmetallen an, so die Analysten von "fairesearch".







In ihren im Sommer 2023 entworfenen Konjunkturperspektiven gibt sich die Europäische Kommission (EC) wenig optimistisch, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die Wirtschaft wachse zwar weiter, aber mit verringerter Dynamik. Sie verringere für die EU die BIP-Vorhersage auf 0,8% für 2023 nach 1,4% in der Frühjahrsprognose. Für 2024 erwarte sie nun ein Plus von 1,4% nach zuvor 1,7%. Für die Eurozone (EA) werde jetzt nur noch 0,8% nach zuvor 1,1% für 2023 vorhergesagt. Für 2024 laute die Prognose 1,3% nach zuvor 1,6%.