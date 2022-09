Börsenplätze Illumina-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Illumina-Aktie:

201,40 EUR +0,76% (06.09.2022, 12:14)



NASDAQ-Aktienkurs Illumina-Aktie:

196,07 USD -2,27% (02.09.2022, 22:00)



ISIN Illumina-Aktie:

US4523271090



WKN Illumina-Aktie:

927079



Ticker-Symbol Illumina-Aktie:

ILU



NASDAQ-Symbol Illumina-Aktie:

ILMN



Kurzprofil Illumina Inc.:



Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ-Symbol: ILMN) ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung integrierter Systeme für die Analyse von genetischen Variationen und biologischen Funktionen spezialisiert. Die Produkte des Konzerns sind für Genomforschungszentren, Pharmaunternehmen, universitäre Einrichtungen, klinische Forschungsorganisationen und Biotechnologieunternehmen bestimmt. (06.09.2022/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission hat gemäß der EU-Fusionskontrollverordnung die geplante Übernahme von GRAIL durch Illumina (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ-Symbol: ILMN) untersagt, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Zusammenschluss hätte die Innovation behindert und die Auswahl auf dem neu entstehenden Markt für blutbasierte Krebsfrüherkennungstests eingeschränkt. Illumina hat keine ausreichenden Abhilfemaßnahmen angeboten, um diese Bedenken auszuräumen.Die für Wettbewerbspolitik zuständige Vizepräsidentin der Kommission, Margrethe Vestager, erklärte dazu: "In einem Wettlauf mit anderen Unternehmen entwickelt GRAIL einen blutbasierten Krebsfrüherkennungstest. Wenn diese Tests erfolgreich sind, werden sie unseren Kampf gegen Krebs revolutionieren und dazu beitragen, Millionen von Leben zu retten." Illumina sei derzeit der einzige glaubwürdige Anbieter einer Technologie, die es ermöglicht, diese Tests zu entwickeln und zu verarbeiten. "Mit dieser Transaktion hätte Illumina einen Anreiz, die Konkurrenten von GRAIL vom Zugang zu seiner Technologie abzuschneiden oder sie anderweitig zu benachteiligen. Es ist von entscheidender Bedeutung, den Wettbewerb zwischen den Entwicklern von Krebsfrüherkennungstests in diesem kritischen Stadium der Entwicklung zu erhalten."Die Untersuchung der KommissionDie Entscheidung folgt auf eine eingehende Untersuchung der Kommission des Zusammenschlusses, der zu einer vertikalen Integration von Illumina und GRAIL führt. Diese Tests verwenden eine einfache Blutprobe, um verschiedene Krebsarten bei asymptomatischen Patienten in einem frühen Stadium zu erkennen. Sie haben das Potenzial, den Kampf gegen Krebs entscheidend zu verändern. Die Übernahme hätte Illumina in die Lage versetzt und einen Anreiz geboten, die Konkurrenten von GRAIL, die von der Technologie von Illumina abhängig sind, vom Zugang zu einem wesentlichen Input abzuschneiden, den sie benötigen, um ihre eigenen Tests zu entwickeln und zu vermarkten. Infolgedessen würden die Wettbewerber gegenüber GRAIL benachteiligt werden.Die Entscheidung der KommissionDie Kommission stellte fest, dass Illumina die Möglichkeit und den Anreiz gehabt hätte, Abschottungsstrategien gegen die Konkurrenten von GRAIL zu verfolgen. So könnte Illumina sich beispielsweise weigern, seine NGS-Systeme an Konkurrenten von GRAIL zu liefern, die Preise erhöhen oder die Qualität verschlechtern und die Lieferungen verzögern. Die Kommission war der Auffassung, dass diese Strategien den Wettbewerb bei der Entwicklung und Vermarktung von NGS-basierten Krebserkennungstests im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) erheblich beeinträchtigt hätten.